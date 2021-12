Vidutinės ir didelės gruzdintų bulvyčių porcijos „McDonald's“ produktų megėjams Japonijoje nebus prieinamos iki gruodžio 30 dienos.

Tokį priverstinį sprendimą šio užkandinių tinklo operatorius paaiškina tuo, kad dažniausiai bulvės tinklui pristatomos per Vankuverio uostą, tačiau jo veiklą sutrikdė potvynis. Be to, pasaulinė krizė dėl COVID-19 pandemijos išderino tiekimo grandis.

Bendrovė tikina, bulvių „McDonald's“ restoranuose netrūksta, o numatytas pardavimų apribojimas yra atsargumo priemonė.