Išdavė tobulai keptų bulvių receptą: užsirašykite Kalėdoms

Atėjus žiemai sočių sekmadieninių pietų norisi visiems – klasikiniai britiški pietūs neįsivaizduojami be orkaitėje keptos mėsos, Jorkšyro pudingų, orkaitėje ar ant grilio ruoštų daržovių, tiršto padažo ir, žinoma, kaipgi be auksaspalvių orkaitėje keptų bulvių minkštu vidumi ir traškia plutele!

Kiekvienas bulvėms kepti turi savo mėgstamiausią metodą – vieni virtuvės šefai renkasi anties taukus, o kiti – alyvuogių aliejų. Šį kartą savo mėgstamiausiu receptu pasidalino ir Nigella, rašoma mirror.co.uk.

Prireiks vos kelių ingredientų

Nacionaliniu Anglijos turtu laikomoms orkaitėje keptoms bulvėms reikia vos kelių ingredientų – druskos ir pipirų, alyvuogių aliejaus ir obuolių acto. Nigella bulves verda garuose apie 30 minučių, o tuomet deda į orkaitę, kad jų išorėje susiformuotų traški plutelė.

„Nors bulvių virimas garuose, o tada kepimas orkaitėje gali atrodyti be reikalo sudėtingas, jų paragavę pakeisite nuomonę. Be to, kol bulvės virs garuose ar keps orkaitėje, ramiai galite užsiimti kitais darbais. Druską ir actą dėkite atsargiai, po truputį, paragaudami – man patinka stipresnis druskos ir acto aromatas, nors daugeliui kitų skaniau gali būti subtilesnis variantas“, – sako ji.

Socialiniuose tinkluose jos patarimai buvo įvertinti teigiamai – viena gerbėja rašė: „Tai svarbiausia, jei norite, kad bulvės iškeptų tobulai. Karalienė Nigella ir vėl neprašovė“. Kitas žmogus komentavo: „Labai lengva pasigaminti ir galima pasiruošti iš anksto“.