Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per rugpjūtį augo 0,7 proc.

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį augo 0,6 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – mažėjo 2,3 proc., automobilių degalų prekybos – didėjo 7 proc., išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Per metus – rugpjūtį, palyginti su 2021 metų rugpjūčiu – mažmeninės prekybos įmonių apyvarta mažėjo 2,2 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių – mažėjo 5,5 proc., ne maisto prekėmis – 3,8 proc., automobilių degalų prekybos – augo 6 proc.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) rugpjūtį siekė 140,6 mln. eurų to meto kainomis – 1,4 proc. daugiau nei liepą. Per metus apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo13,2 procento.

Per aštuonis šių metų mėnesius mažmeninės prekybos įmonių apyvarta siekė 11,607 mlrd. eurų – 3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė 875,9 mln. eurų – 59,8 proc. daugiau.