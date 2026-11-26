Susidomėjimas nemokamu renginiu šiemet buvo itin didelis – į 2026 m. „Geriausią EVER pamokų dieną“ Kaune susirinko pilna arena dalyvių. Kaip ir ankstesniais metais, įprastas pamokas mokyklų klasėse tądien pakeitė susitikimai su skirtingų sričių atstovais, pavyzdžiui, mokslininkais, atlikėjais, keliautojais, turinio kūrėjais ir kitais. Dalyviai dalijosi asmeninėmis istorijomis, patirtimis bei praktiniais patarimais.
Ernesta Vareikytė, „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė, sako, kad toks renginys atspindi vieną svarbiausių lietuviško prekybos tinklo paramos principų – suteikti jauniems žmonėms ne vien materialinę pagalbą, bet ir kuo daugiau galimybių pažinti, atrasti ir patikėti savo jėgomis.
„Išgirsta istorija gali paskatinti moksleivį susidomėti konkrečia profesija, drąsiau siekti svajonių ar tiesiog suprasti, kad domėtis, ieškoti, klysti ir keisti savo pasirinkimus yra visiškai normalu. Jaunimui dar esant mokykloje labai svarbu pamatyti skirtingus gyvenimo kelius, išgirsti skirtingus pasakojimus ir suprasti, kad už viešai matomų rezultatų paprastai slypi ne tik talentas, bet ir didžiulis nuoseklus darbas, abejonės bei nesėkmės. Tokios praktikoje išgyventos patirtys augina ne tik žinias, bet ir savivertę“, – įsitikinusi E. Vareikytė.
Parama, lydinti visus mokslo metus
„Geriausia EVER pamokų diena“ tūkstančiams moksleivių sužadina smalsumą, įkvepia svajoti drąsiau ir siekti daugiau, o kita ilgametė „Maximos“ globojama iniciatyva – nacionalinė moksleivių skatinimo programa „Lietuvos Maximalistai“ – gabiems šalies mokiniams suteikia galimybių tuos siekius paversti realybe.
Nuo 2002 m. rengiamo „Lietuvos Maximalistų“ konkurso nugalėtojai šiemet išrinkti įvertinus rekordinį paraiškų skaičių: dėl stipendijų varžėsi arti 1,5 tūkst. kandidatų, o laureatais tapo 126 talentingi, pažangūs ir aktyvūs šalies moksleiviai. Jiems skirtos 100–200 eurų stipendijos, kurios mokamos kas mėnesį visus 2026–2027 mokslo metus. Bendras metinis „Lietuvos Maximalistų“ stipendijų fondas pastaraisiais metais yra išaugęs iki 120 tūkst. eurų.
„Auginti jauno žmogaus talentui reikalingos ne tik priemonės, pamokos, treniruotės, kelionės į konkursus ar varžybas, bet ir aplinkinių dėmesys bei paskatinimas tikint tuo, kuo vaikas užsiima. „Lietuvos Maximalistų“ stipendija yra papildoma finansinė paskata, leidžianti vaikui tęsti įdomią veiklą, o kartu – ir postūmis nenuleisti rankų, tikėti savimi žinant, kad jo pastangos yra matomos ir vertinamos“, – pasakoja E. Vareikytė.
Per visą „Lietuvos Maximalistų“ istoriją šias stipendijas jau yra gavę virš tūkstančio vaikų, o jų talentams ugdyti ir pasiekimams remti skirta daugiau nei milijonas eurų. Tarp ankstesnių stipendininkų – akordeonistas Martynas Levickis, dainininkės Evelina Sašenko ir Paulina Skrabytė-PAULÈ, plaukikai Kotryna Teterevkova bei Giedrius Titenis.
Pagalbos reikia ne tik atskleidžiant talentus
Pasak E. Vareikytės, „Maximos“ investicijos į jaunąją kartą neapsiriboja gabiausių talentų skatinimu. Vieniems vaikams reikia galimybės gilinti žinias, o kitiems – pagalbos susidūrus su liga ar emociniais iššūkiais, turint negalią ar (ir) individualių poreikių, esant kitoms sudėtingomis gyvenimo aplinkybėmis.
Todėl lietuviško prekybos tinklo iniciatyvos apima ne tik švietimą ir užimtumo didinimą, bet ir fizinę bei emocinę vaikų bei jaunimo sveikatą. „Maxima“ šiuo metu bendradarbiauja su 12 nevyriausybinių Lietuvos organizacijų, o kai kurios šių partnerysčių jau tęsiasi ilgiau nei dešimtmetį.
„Kai kurias sritis geriausiai pažįsta ir vaikų poreikius žino būtent nevyriausybinės organizacijos, todėl siekiame kurti ilgalaikes partnerystes bei kartu ieškoti veiksmingiausių pagalbos formų“, – priduria E. Vareikytė.
Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su „Vaikų linija“, prisidedama prie emocinę pagalbą teikiančių savanorių rengimo ir pagalbos vaikams matomumo. Tuo metu 18 metų trunkanti partnerystė su „Mamų unija“ padeda onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams bei jų šeimoms, o bendros iniciatyvos su „SOS vaikų kaimai Lietuva“ stiprina globojamų vaikų emocinę būseną, savivertę ir socialinius gebėjimus.
„Rūpestį jaunimu matome kaip visuomenei svarbią nuolatinę veiklą, kuri prisideda prie to, kad dabartiniai vaikai užaugtų smalsiais, kūrybingais, atsakingais ir savo aplinkai neabejingais žmonėmis. Būtent nuo jų priklausys, kokią visuomenę turėsime po dešimties ar dvidešimties metų“, – įsitikinusi „Maximos“ atstovė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.