„Maxima“ praneša apie pokyčius parduotuvių mėsos skyriuose

„Stebime, kad užaugintos be antibiotikų mėsos poreikis sparčiai auga Lietuvoje – jau kurį laiką mūsų pirkėjai turi galimybę rinktis sveriamą paukštieną, užaugintą be antibiotikų, o dabar džiaugiamės galėdami dar labiau atliepti savo pirkėjų poreikius ir jiems pasiūlyti rinktis sveriamą šviežią lietuvišką kiaulieną, užaugintą taip pat be antibiotikų.

Tai – pirmoji tokia kiauliena, kurią išskirtinai kasdien bus galima rasti tik mūsų tinklo parduotuvėse“, – sako Evelina Vertelienė, „Maximos“ Šviežių maisto produktų pirkimų skyriaus vadovė.

Pasak jos, dviejų-trijų X tinklo parduotuvių sveriamos mėsos skyriuose pirkėjai nuo šiol ras platų kiaulienos, užaugintos be antibiotikų, pasirinkimą: kumpį, nugarinę, sprandinę, šoninę, smulkintą kiaulienos kumpį, smulkintą kiaulieną, mentę, paslėpsnius, mėsingus šonkaulius, išpjovą ir karką.

Sveriamos mėsos vitrinose „užauginta be antibiotikų“ sertifikatu žymima kiauliena informuoja, kad tvaria gyvulininkyste užsiimančiuose ūkiuose augusios kiaulės viso auginimo proceso metu nesirgo arba sirgo labai mažai, tačiau sirgimo atveju nebuvo gydomos jokiais antibiotikais.

E. Vertelienė taip pat primena, kad visa sveriama šviežia mėsa į tinklo parduotuvių vitrinas atkeliauja tik iš Lietuvos ūkių.

Pasak jos, ne tik kokybė, bet ir lietuviškumas yra vienas svarbiausių kriterijų pirkėjams renkantis šviežią mėsą, neretai nurungiantis net ir kainą. Tuo pačiu, rinkdamiesi lietuvišką mėsą pirkėjai gauna ne tik aukščiausios kokybės produktą, bet ir remia vietinius ūkininkus, prisideda prie tvarios gamybos.

„Vienas pagrindinių lietuviškos mėsos išskirtinumų – itin trumpa tiekimo grandinė, kuri užtikrina ypatingą gaminių šviežumą. Papildomam kokybės garantui prekybos mūsų tinklas tuo pačiu taiko ir griežtą tiekimo kontrolės sistemą – kad mėsa pirkėjus pasiektų ypatingai šviežia, jos laikymo temperatūrai taikomi specialūs reikalavimai“, – paaiškina E. Vertelienė.