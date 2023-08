„Maxima“ parduotuvėje supykino mėsos vaizdas, bet pardavėjai ramina: tai – ne kirminai

Portalo tv3.lt skaitytoja Kotryna pasakojo pirmadienio vakarą su draugu apsilankiusi „Maxima“ parduotuvėje Naugarduko gatvėje Vilniuje.

Mėsos skyriuje jie rinkosi, iš kokios mėsos tą vakarą būtų galima pasigaminti vakarienę.

„Norėjome troškinį gaminti, bet kai pamatėm mėsą su neaiškiais dariniais ant jos, pagalvojom, kad bus gerai ir šaltibarščiai.

Šiaip nesu silpno skrandžio, retai supykina ką pamatant, bet pamačius šitą vaizdą vos neapsivėmiau“, – pasakojo skaitytoja, atsiuntusi ir nufotografuotos mėsos vaizdą.

Kaulų drožlių likučiai?

Vis dėlto prekybos tinklo „Maxima“ Kokybės ir kontrolės skyriaus vadovė Ugnė Ulickienė patikino, kad nieko blogo su šia mėsa nėra.

„Gavę pranešimą dėl galimai netinkamos kokybės mėsos nedelsdami atlikome patikrinimą minėtoje parduotuvėje, tačiau jis nepasitvirtino.

Nuotraukoje matomą mėsą gauname dideliais skerdenos gabalais, parduotuvėse juos smulkiname, pjaustome, tad nuotraukoje matomi dariniai ant mėsos yra kaulų drožlių likučiai, kuriuos nedelsdami pašalinome. Apgailestaujame, jeigu šie kaulų drožlių likučiai galėjo suklaidinti parduotuvės lankytojus“, – situaciją pakomentavo U. Ulickienė.

Pasak jos, atlikus patikrinimą parduotuvėje darbuotojams papildomai priminta dėl prekių vizualumo kontrolės prieš dedant prekes į vitriną.

„Dėsime visas pastangas, kad panašių situacijų ateityje pavyktų išvengti“, – žadėjo „Maxima“ atstovė.

Anot jos, kad užtikrintų aukščiausius prekių kokybės standartus, bendrovė yra įdiegusi procesų kontrolės elementus, kurie veikia visose grandyse.

„Nuolatos tikriname prekių kokybės parametrus, laikymo sąlygas ir edukuojame darbuotojus bei skubiai reaguojame į kiekvieną galimą kokybės neatitiktį“, – aiškino U. Ulickienė.

Reikalavimai mėsai ir parduotuvių patikrinimai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informavo, kad ūkio subjektus tikrina planinių ir neplaninių (gavus pranešimą, skundą) patikrų metu.

Jų dažnumas nustatomas pagal nustatytą riziką (mažos rizikos subjektai kartą per 3 metus, vidutinės rizikos kartą per 2 metus, padidintos rizikos kartą per metus).

„Vartotojai prekybos centruose kokybę gali įvertinti vizualiai – kvapas, spalva, konsistencija, taip pat žiūrėti informaciją pateiktą ženklinime – t.y. galiojimo laiką, ar tai šviežia ar šaldyta, atitirpinta“, – aiškino tarnyba.

Pasak jos specialistų, tikrinimai yra vykdomi tam, kad būtų įvertinta visa ūkio subjekto veikla ir kiti aspektai.

„Patikros nėra vykdomos tik vienai produkto rūšiai tikrinti, nebent gaunamas konkretus pranešimas ar kita informacija, tačiau ir tokios patikros metu fiksuojami visi ūkio subjekte aptinkami pažeidimai, vertinami visi atitikimai reikalavimams“, – komentavo tarnyba.

Ji primena, kad šviežia atšaldyta mėsa paprastai būna stangri, nuo šviesiai iki tamsiai raudonos spalvos (spalva priklauso nuo gyvulio rūšies).

Mėsa, turinti pašalinį kvapą, netinka žmonių maistui.

Šviežios mėsos konsistencija standi, elastinga, paspaudus pirštu atsiranda duobutė, kuri nedelsiant išsilygina.

Norint sustabdyti gedimo procesus, šviežią atšaldytą paukštieną ir triušieną reikia laikyti ne aukštesnėje kaip 4 °C ir ne žemesnėje kaip minus 2 °C temperatūroje, o kitų gyvūnų mėsą reikia laikyti tokioje temperatūroje, kad jos vidaus temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 7 °C ir ne žemesnė kaip minus 1 °C.

Šviežia sušaldyta mėsa turi būti natūralios spalvos, kietos konsistencijos.

Sušaldyta paukštiena negali būti aukštesnės kaip -12 °C temperatūros, o sušaldyta kitų gyvūnų rūšių mėsa – ne aukštesnės kaip -18 °C temperatūros.

Tokia temperatūra turi būti išlaikoma iki pirkinių krepšelio. Todėl perkant sušaldytą mėsą reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar tikrai šaldytuvo termometras rodo tinkamą mėsos laikymo temperatūrą.

Nepatartina pirkti produktų iš perpildytų šaldymo įrenginių, pilnų šerkšno ir sniego, nes tokiu atveju šaldoma nepakankamai, o jei pažeista pakuotė ar joje matosi sniego apnašos – žinokite, kad tokie produktai greičiau suges.

Net ir sušaldytų produktų negalima labai ilgai laikyti. Kuo ilgiau produktą laikysite, tuo jo mitybinė vertė bus mažesnė.