„Maxima“ ieško darbuotojų: pasiūlymą vadina darbostogomis

Anot „Maximos“ Personalo departamento vadovės Tatsianos Ihnatovich, išaugęs darbuotojų poreikis vasaros mėnesiais jaučiamas ne tik kurortinių bei gamtos apsuptyje įsikūrusių miestelių, bet ir didžiųjų miestų parduotuvėse. Be to, vasaros sezonu gyventojams daugiau laiko skiriant poilsiui taip pat išauga jau paruoštų maisto gaminių paklausa, dėl to Vilniuje ir Kaune taip pat stiprinamos maisto gamybos cechų komandos, į kurias siekiama pritraukti naujų konditerių ir kepėjų.

„Pajūrio kurortų ir kai kurių kitų miestų parduotuvėse dėl atvykstančių poilsiautojų vasarą smarkiai išauga pirkėjų srautai. Siekdami, kad pirkėjai galėtų jaustis patogiai ir apsipirkti greičiau, vasaros sezonu tradiciškai stipriname šių parduotuvių komandas ir papildomai ieškome darbuotojų. Iš viso planuojame įdarbinti apie 300 naujų kolegų“, – sako T. Ihnatovich.

„Keturias dienas dirbi, keturias ilsiesi prie jūros – tai daugeliui tikrai patrauklus pasiūlymas. Ypač kai pajūryje gauni nemokamą apgyvendinimą. Tad kiekvieną vasarą į savo komandą pritraukiame išties nemažai energingų ir pozityvių žmonių, kurie į Palangą atvyksta ne tik užsidirbti, bet ir pasidžiaugti saule, jūra, kurorto gyvenimu“, – sako „Maxima“ parduotuvės Palangoje direktorė Dovilė Šikailova.

Anot D. Šikailovos, galimybe tarp darbo dienų papoilsiauti naudojasi praktiškai visi vasarai įsidarbinantys parduotuvės darbuotojai. Jiems tai yra vienas didžiausių privalumų.

„Darbas vasarą Palangoje – tai tarsi darbostogos, per kurias galima ir užsidirbti, ir pasimėgauti viskuo, ką siūlo Lietuvos pajūris. Vasarą įprastai sulaukiame maždaug 20-25 darbuotojų pastiprinimo. Naujokai paprastai tikrai lengvai įsilieja ir labai palengvina mums darbą. Dažniausiai padirbėti į Palangą atvyksta aplinkinių miestų ir regionų gyventojai, bet norinčių būna iš visos Lietuvos“, – sako D. Šikailova.

„Maxima“ sezoniniams darbuotojams suteikia nemokamą apgyvendinimą ir galimybę dirbti lanksčiu grafiku, visiems prekybos tinklo parduotuvių darbuotojams už pasiektus rezultatus taip pat skiriamos skatinamosios premijos, kurios gali siekti nuo 10 proc. iki 50 proc. darbo užmokesčio.

Parduotuvių darbuotojams taip pat suteikiamas maitinimas, o į padalinius didžiuosiuose šalies miestuose iš kitų savivaldybių atvykstantiems darbuotojams, esant poreikiui, suteikiamas ir nemokamas transportas į darbo vietą ir iš jos. Tiek nuolatiniai, tiek sezoniniai darbuotojai gali naudotis tomis pačiomis Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintomis socialinėmis naudomis, kurių paketas yra platus.

T. Ihnatovich pažymi, kad visi šie privalumai yra viena iš priežasčių, dėl kurios daugybė vasarai prekybos tinklo parduotuvėse įsidarbinusių darbuotojų nusprendžia įmonėje pasilikti ir sezonui pasibaigus. Galimybė išsaugoti poziciją arba išbandyti jėgas kitame padalinyje darbuotojams pasiūloma visada.

„Turime tikrai ne vieną pavyzdį, kai vasarai įsidarbinę ir iki tol savo ilgalaikių planų su „Maxima“ nesieję darbuotojai liko su mumis ir labai greitai užkopė į aukštesnes pozicijas. Per metus „Maximoje“ karjeros laiptais pakyla apie 700 darbuotojų – tai yra 7 proc. nuo visos mūsų komandos“, – sako T. Ihnatovich.