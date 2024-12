Maisto produktai šventiniam stalui: kuriose parduotuvėse pigiausia ir brangiausia?

KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto atlikta apklausa parodė, kad beveik pusė gyventojų šventiniam stalui žada išleisti iki 100 eurų, tačiau net 27 proc. skirs dvigubai ar trigubai daugiau – 200–299 eurus.

Kūčių stalo produktai už 17 eurų

Nors daugelis šventiniam stalui žada netaupyti, nusprendžiau patikrinti, ką Kūčioms galima nusipirkti už daug mažesnę sumą.

Pirmiausia sudariau prekių sąrašą:

Mandarinai;

Spanguolių kisielius;

Majonezas;

Virti burokėliai;

Konservuoti žirneliai;

Kūčiukai;

Šaldyta žuvis;

Rūkyta žuvis;

Silkė;

Džiovinti grybai.

Visus šiuos produktus įsigijau prekybos tinklo „Norfa“ parduotuvėje.

Spanguolių kisielius kainavo 0,55 euro, 250 g virtų burokėlių – 0,55 euro, 690 g konservuotų žirnelių – 0,99 euro, 250 ml majonezo – 1,99 euro, 200 g kūčiukų – 0,85 euro, 800 g šaldytos žuvies – 3,65 euro, rūkyta skumbrė – 1,87 euro, 220 g silkės – 0,90 euro, 40 g džiovintų baravykų – 4,19 euro, 1 kg mandarinų – 1,69 euro. Tačiau aš mandarinų įsidėjau šiek tiek mažiau, todėl maišelis jų man atsiėjo 1,57 euro.

Iš viso šios prekės atsiėjo 17,12 euro.

Brangiausia prekė – džiovinti grybai

Vėliau patikrinau, kiek tokios pačios prekės kainuoja kitų didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse.

„Lidl“ parduotuvėje spanguolių kisielius kainavo 0,55 euro, 250 g virtų burokėlių – 0,55 euro, 280 g konservuotų žirnelių – 0,69 euro, 400 ml majonezo – 1,89 euro, 400 g kūčiukų – 1,55 euro, 880 g šaldytos žuvies – 3,55 euro, rūkyta skumbrė – 1,80 euro, 220 g silkės – 0,90 euro, 1 kg mandarinų – 1,25 euro, šaldyti grybai – 2,49 euro. „Lidl“ parduotuvėje neradau džiovintų grybų, todėl vietoje jų tikrinau šaldytų grybų kainą.

Iš viso šios prekės atsiėjo 15,22 euro.

„Iki“ parduotuvėje spanguolių kisielius kainavo 0,62 euro, 500 g virtų burokėlių – 0,89 euro, 660 g konservuotų žirnelių – 1,29 euro, 250 ml majonezo – 2,49 euro, 200 g kūčiukų – 0,64 euro, 880 g šaldytos žuvies – 3,69 euro, rūkyta skumbrė – 1,80 euro, 230 g silkės – 0,90 euro, 30 g džiovintų baravykų – 4,19 euro, 1 kg mandarinų – 1,29 euro.

Iš viso šios prekės atsiėjo 17,8 euro.

„Maximos“ parduotuvėje spanguolių kisielius kainavo 0,48 euro, 500 g virtų burokėlių – 0,59 euro, 700 g konservuotų žirnelių – 0,79 euro, 250 ml majonezo – 1,99 euro, 200 g kūčiukų – 1,29 euro, 800 g šaldytos žuvies – 3,89 euro, rūkyta skumbrė – 1,80 euro, 220 g silkės – 0,87 euro, 50 g džiovintų baravykų – 7,99 euro, 1 kg mandarinų – 1,39 euro.

Iš viso šios prekės atsiėjo 21,08 euro.

„Rimi“ parduotuvėje spanguolių kisielius kainavo 0,84 euro, 500 g virtų burokėlių – 0,67 euro, 690 g konservuotų žirnelių – 0,75 euro, 250 ml majonezo – 1,99 euro, 200 g kūčiukų – 1,29 euro, 800 g šaldytos žuvies – 3,23 euro, rūkyta skumbrė – 1,80 euro, 240 g silkės – 0,95 euro, 30 g džiovintų baravykų – 10,99 euro, 1 kg mandarinų – 1,39 euro.

Iš viso šios prekės atsiėjo 23,9 euro.

Taigi, pigiausiai visos šios prekės atsieitų „Lidl“ parduotuvėje, o brangiausiai – „Rimi“. Tiesa, kai kurių prekių pakuočių dydžiai ir svoriai skyrėsi.

O sudaryto prekių krepšelio brangiausia prekė buvo džiovinti grybai. Taigi, jų kaina ir daugiausia ir nulėmė viso krepšelio kainą. Neperkant grybų, o jų pačiam pasidžiovinus ar gavus iš draugų, kurie mėgsta grybauti, krepšelio kaina gerokai skirtųsi.

Šventėms išleidžia per daug pinigų?

Skaitmeninių finansinių paslaugų įmonės „Credit24“ užsakymu atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa parodė, kad šventinės išlaidos turi įtakos daugiau nei pusės lietuvių finansiniam stabilumui.

Beveik kas septintas apklaustasis nurodė, kad šventinės išlaidos gruodį labai stipriai paveikia jų finansinį stabilumą sausio mėnesį.

„Visuomenės apklausa rodo, jog dauguma lietuvių neplanuoja savo biudžeto prieš šventes, galbūt dėl to kai kuriems per šį laikotarpį tenka ir pasiskolinti pinigų. Tačiau per šventes turėtume atsipalaiduoti, mėgautis gera nuotaika, šypsotis, o ne galvoti apie finansines problemas. Deja, smarkiai išaugančios išlaidos finansinių rūpesčių neišvengiamai sukuria.

Patarčiau net ir per šventes nepamiršti biudžeto planavimo, įvertinti savo galimybes ir nepirkti, nedovanoti daiktų „ne pagal kišenę“, geriau investuokite savo laiką ir kūrybiškumą – tai gali turėti daug didesnę vertę nei bet koks itin brangus pirkinys“, – pranešime cituojama „Credit24“ rinkodaros vadovė Neringa Žemaitė.