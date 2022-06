„Luminor“ suteikė virš 35 mln. eurų finansavimą „Lvivo“ verslo centrui

15 tūkst. kv. metrų ploto „Lvivo“ verslo centras yra A+ energinės klasės statinys, įsikūręs sostinės Šnipiškių rajone. Jame įgyvendinti modernūs architektūriniai, inžineriniai ir konstrukciniai sprendiniai bei panaudotos išskirtinės kokybės medžiagos bei įrenginiai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Nors Covid-19 pandemija ir grasino biurų rinkai, jos paklausa nemažėja. Nuomininkai vis dažniau ieško energetiškai efektyvių, aplinkai draugiškų biuro sprendimų, koks ir yra „Lvivo“ verslo centras. Tad mes džiaugiamės plėsdami bendradarbiavimą su „LordsLB Asset Management“ ir galėdami padėti kurti naujus itin kokybiškus pastatus“, – sako „Luminor“ banko nekilnojamojo turto finansavimo ekspertas Gediminas Kesminas.

Anot jo, apsisprendžiant vertinamos ne tik projekto finansinės perspektyvos, tačiau ir tai, kokią papildomą vertę projektas sukuria – tausoja aplinką, prisideda prie centrinės Vilniaus dalies plėtros, pritraukia investicijų į sostinę.

„Nepaisant to, kad statybos vyko labai sudėtingu karantino metu, mums pavyko laiku užbaigti darbus ir išnuomoti visą pastatą. Įgyvendinome labai drąsius sprendinius, kuriuos įvertino ne tik mūsų nuomininkai, bet ir „Baltic Real Estate awards“, šiais metais suteikdami apdovanojimą už geriausią „Office and Business developmen“ projektą. Be jokios abejonės, viso to nebūtume pasiekę be patikimų partnerių", – „Lords LB Special Fund I Subfund B“ fondo valdytoja Anastasija Pocienė.

„Lvivo“ verslo centre suprojektuotos modernios inžinerinės sistemos užtikrina ypač mažas CO2 emisijas, taip garantuojant verslo centro draugiškumą aplinkai. Planuojama, kad 1300 darbo vietų turinčiam A+ energinės klasės pastatui bus suteiktas „BREEAM Outstanding“ sertifikatas, rodantis, jog pastatai daro minimalų poveikį aplinkai. Pastato atriume įrengtas ekranas nuolat vaizduos pagrindinių pastato energetinių resursų vartojimą, saulės elektrinės generuojamas kilovatvalandes ir kitus rodmenis. Iš viso fondo investicijos į šį projektą sudaro 40 mln. eurų

Fondą „Lords LB Special Fund I Subfund B“ valdo Lietuvos banko licencijuota investicijų valdymo bendrovė „Lords LB Asset Management“, nuo 2008 metų teikianti paslaugas instituciniams ir privatiems investuotojams. Investicijų valdymo bendrovė „Lords LB Asset Management“ valdo šiuos kolektyvinio investavimo subjektus: 12 nekilnojamojo turto fondų, 1 privataus kapitalo fondą, 1 energetikos ir infrastruktūros fondą bei 2 investicines bendroves. Bendra kolektyvinių investavimo subjektų valdomo turto vertė 2021 m. gruodžio 31 d. siekė 730 mln. eurų.