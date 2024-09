„Lufthansa“ iki rugsėjo 19 d. sustabdė skrydžius į Tel Avivą ir Teheraną

„Pastaruoju metu pasikeitus saugumo situacijai, įmonių grupei „Lufthansa“ priklausančios oro linijos priėmė sprendimą nedelsiant laikinai sustabdyti visus skrydžius į Tel Avivą (TLV) ir Teheraną (IKA) ir iš jų, – teigiama oro linijų pranešime. – Skrydžiai sustabdomi iki rugsėjo 19 d. imtinai. Be to, per šį laikotarpį visų įmonių grupei „Lufthansa“ priklausančių oro linijų lėktuvai aplenks ir Izraelio bei Irano oro erdvę.“