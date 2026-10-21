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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LRT perduodamas valstybės turtas už beveik 11 mln. eurų Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose

2026-10-21 13:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-21 13:20
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Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (LRT) 20 metų patikėjimo teise būtų perduotas valdyti valstybės nekilnojamasis bei ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė siekia beveik 10,9 mln. eurų.

LRT.. ELTA / Dainius Labutis

Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (LRT) 20 metų patikėjimo teise būtų perduotas valdyti valstybės nekilnojamasis bei ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė siekia beveik 10,9 mln. eurų.

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LRT perduodamas 21 nekilnojamojo turto objektas, kurio likutinė vertė 2025 m. pabaigoje siekė 9,02 mln. eurų, ir 2 160 ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kurių likutinė vertė šių metų birželio pabaigoje sudarė 1,86 mln. eurų.

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Nekilnojamasis turtas yra Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Šiauliuose. Vilniuje tai – S. Konarskio gatvėje esantis pastatų kompleksas, kuriame veikia administraciniai pastatai, telestudija ir techninis centras, reikalingas televizijos transliacijoms užtikrinti. Kaune esantis LRT priestatas svarbus transliacijų tęstinumui užtikrinti karo ar kitų ekstremaliųjų situacijų atveju. Alytuje ir Šiauliuose esantys pastatai naudojami regioninių korespondentų veiklai.

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Nutarimo projektą parengė Kultūros ministerija, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės rekomendacijas. 2025 m. spalį paskelbtoje audito ataskaitoje „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veikla“ nurodyta, kad nebuvo sudaryta LRT įstatyme numatyta patikėjimo teise valdomo ir naudojamo turto sutartis.

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LRT dėl valstybei priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise kreipėsi dar 2022 m., nurodydama, kad jis reikalingas visuomeninio transliuotojo veiklai užtikrinti. 

Priėmus nutarimą, Kultūros ministerija bus įgaliota sudaryti 20 metų trukmės turto patikėjimo sutartį.

Papildomų valstybės biudžeto lėšų tam neprireiks.

indeliai.lt

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