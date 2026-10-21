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„Litgrid“ skelbia konkursą penktosios jungties su Latvija planavimui ir poveikio aplinkai vertinimui

2026-10-21 14:34 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 14:34
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Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ieško, kas atliktų būsimos penktos jungties su Latvija statybos teritorijų planavimą ir poveikio aplinkai vertinimą – paskelbtas rangovo konkursas, trečiadienį pranešė „Litgrid“.

Litgrid. ELTA / Dainius Labutis

Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ ieško, kas atliktų būsimos penktos jungties su Latvija statybos teritorijų planavimą ir poveikio aplinkai vertinimą – paskelbtas rangovo konkursas, trečiadienį pranešė „Litgrid“.

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Jungties Varduva–Bruocėnai ilgis Lietuvoje preliminariai sieks apie 14 kilometrų. Ši linija – viena iš tarpsisteminių jungčių stiprinimo su Latvija programos dalių.

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„Šio projekto nauda daugialypė: bus išplėsti Lietuvos ir Latvijos tarpsisteminiai pralaidumai, didinantys Baltijos elektros rinkų integraciją ir atvertos papildomos galimybės vandenilio gamybos poreikiui. Be to, ši jungtis sustiprins elektros tinklų integraciją, atvers galimybes didesnei atsinaujinančių išteklių elektrinių ir kaupimo įrenginių plėtrai“, – pranešime teigė „Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius.

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Programą sudaro trijų naujų 330 kilovoltų (kV) linijų, transformatorių pastotės „Varduva“, šuntinių reaktorių Darbėnų ir Mūšos skirstyklose statyba ir šešių linijų  rekonstrukcija. Šiems projektams suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas.

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Planuojama, kad jungties projektas turėtų būti užbaigtas iki 2033 metų.

Tuomet elektros perdavimo pralaidumas tarp šalių padidės nuo 1250 megavatų (MW) iki 2250 MW, bus galima prie tinklo prijungti papildomai 1100 MW sausumos vėjo, 800 MW saulės ir 2400 MW jūrinio vėjo elektrinių galių. Programą planuojama baigti 2034 metais.

indeliai.lt

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