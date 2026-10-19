Per savaitę elektros kaina Lietuvoje išaugo 97 proc.

Skelbiama, kad spalio 12–18 d. vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina „Nord Pool“ ir „Epex Spot“ biržų Lietuvos kainų zonoje padidėjo nuo 80 iki 159 eurų už megavatvalandę (MWh). Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati, o Estijoje ji siekė 120 eurų už MWh.
„Praėjusią savaitę elektros kainos Baltijos šalyse reikšmingai išaugo. Pagrindinė to priežastis buvo daugiau nei perpus sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba regione, dėl kurios Lietuvoje vietos generacija sumažėjo trečdaliu, o importo poreikis išaugo 66 procentais. Didelę įtaką elektros kainai Lietuvoje turėjo aukštos kainos kaimyninėse rinkose“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos analitikos skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Bendrovės duomenimis, elektros poreikis Lietuvoje praėjusią savaitę padidėjo 4 proc. iki 275 gigavatvalandžių (GWh). Vietos elektrinės šalyje užtikrino 59 proc. šalies poreikio. Bendrai Lietuvoje per savaitę buvo pagaminta 163 GWh – 32 proc. mažiau nei prieš savaitę, kai generacija siekė 240 GWh.
Nors vėjo jėgainių gamyba per savaitę sumažėjo 51 proc. iki 81 GWh, jos vis tiek pagamino daugiausia elektros energijos šalyje. Tuo metu saulės elektrinių generacija sumenko 11 proc. iki 31 GWh, hidroelektrinės per savaitę pagamino 15 GWh, šiluminės jėgainės – 21 GWh, o kitos elektrinės – 14 GWh.
Praėjusią savaitę vėjo elektrinės gamino 50 proc., saulės elektrinės – 19 proc., hidroelektrinės – 10 proc., šiluminės jėgainės – 13 proc., o kitos elektrinės – 8 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos.
Anot bendrovės, bendras elektros importo kiekis per savaitę padidėjo 66 proc. iki 139 GWh. Diferencijuojant šalies importą, 58 proc. importuota iš Švedijos, 39 proc. – iš Latvijos, 3 proc. – iš Lenkijos.
Tuo metu elektros eksporto srautai iš Lietuvos praėjusią savaitę sumažėjo 58 proc. iki 26 GWh. „Litgrid“ duomenimis, 85 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Lenkiją, 8 proc. – į Švediją, o likę 7 proc. – į Latviją.
„LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojimas siekė 69 proc. Lenkijos ir 18 proc. Lietuvos kryptimis. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 2 proc. Švedijos ir 69 proc. Lietuvos kryptimis.