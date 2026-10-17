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Visoje Šri Lankoje dingo elektra: prabilo apie priežastis

2026-10-17 16:11 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 16:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį visoje Šri Lankoje nutrūko elektros tiekimas. Manoma, kad gedimas elektros tinkle galėjo kilti, nes saulės elektrinės sugeneravo daugiau elektros, nei jos buvo suvartota.

Elektra (nuotr. Elta)

Šeštadienį visoje Šri Lankoje nutrūko elektros tiekimas. Manoma, kad gedimas elektros tinkle galėjo kilti, nes saulės elektrinės sugeneravo daugiau elektros, nei jos buvo suvartota.

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Elektros nebuvo daugiau nei dvi valandas ir kol kas neaišku, kada jos tiekimas bus atkurtas.

Valstybinė elektros skirstymo bendrovė „Electricity Distribution Lanka“ (EDL) pranešė, kad inžinieriai dirba siekdami pašalinti visą elektros tinklą paveikusį gedimą. Bendrovė įtaria, kad sutrikimą sukėlė perteklinė saulės elektrinių gamyba.

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Energetikos ministras Anura Karunathilaka sakė, kad valdžios institucijos tikisi elektros tiekimą atkurti palaipsniui.

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„Prašome ant pastatų stogų įrengtų saulės elektrinių savininkų iki atskiro pranešimo atjungti savo sistemas, kad būtų lengviau atkurti elektros tiekimą“, – trumpame pareiškime sakė ministras.

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Visos šalies elektros tinklo veikla buvo sutrikusi ir 2025 m. vasarį, kai vieną saulėtą sekmadienį saulės elektrinių pagamintos elektros kiekis viršijo suvartojimą. Tuomet elektros tiekimui atkurti prireikė daugiau nei šešių valandų.

Šri Lankoje įrengtų saulės elektrinių bendra galia siekia kiek daugiau nei 3 tūkst. megavatų (MW), o elektros poreikis dieną svyruoja nuo 2 iki 2,5 tūkst. MW.

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Mokesčių lengvatos paskatino vartotojus pereiti prie saulės energijos ir parduoti į bendrąjį tinklą tiekiamą elektros energijos perteklių.

Tačiau dėl to atsirado elektros gamybos ir vartojimo disbalansas, kurį energetikos bendrovei sunku suvaldyti.

Vyriausybė siekia per trejus metus padidinti saulės elektrinių bendrą galią iki beveik 4,4 tūkst. MW. Tai būtų 388 proc. daugiau nei 2024 m.

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