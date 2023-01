„Litgrid“: elektros kaina per savaitę Lietuvoje mažėjo iki 64,6 euro už megavatvalandę

Anot jos, Latvijoje ir Estijoje didmeninė elektros kaina gruodžio 26–sausio 1 dienomis buvo tokia pati kaip ir Lietuvoje.

„Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius sako, praėjusią savaitę Lietuvoje 12 proc. sumažėjo elektros vartojimas, o dėl didesnės oro temperatūros šalyje taip pat sumažėjo šildymo poreikis.

„Prie neįprastai mažo elektros suvartojimo prisideda atostogaujantys gyventojai ir įmonės. O pastaruoju metu augusi temperatūra sekmadienį dalyje Lietuvos siekė net keliolika laipsnių šilumos, todėl praėjusią savaitę mažėjo šildymo poreikis. Panašios tendencijos vyravo visoje Europoje ir sutapo su itin aukšta vėjo elektros gamyba“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Pasak jo, Lietuvoje vėjo jėgainės praėjusią savaitę generavo daugiausiai elektros energijos šiais metais – 59 gigavatvalandžių (GWh), o tai tam tikromis valandomis gruodžio 31 ir sausio 1 dienomis lėmė neigiamas elektros kainas.

Lietuvoje elektros suvartojimas gruodžio 26–sausio 1 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 12 proc. – iki 216 gigavatvalandžių (GWh).

Šalyje esančios elektrinės užtikrino 42 proc. suvartoto kiekio, bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 90 GWh elektros energijos – trečdaliu daugiau nei ankstesnę savaitę, kai gamyba siekė 67 GWh. Šiluminės elektrinės pagamino 18 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 66 proc., hidroelektrinės – 15 proc., o kitos elektrinės iki 1 proc.

Lietuvoje praėjusią savaitę vėjo jėgainių gamyba išaugo daugiau nei du kartus – iki 59 GWh, tuo metu gamyba šiluminėse jėgainėse sumažėjo trečdaliu – iki 16 GWh.

66 proc. reikiamo elektros energijos kiekio buvo importuota, importas per savaitę sumažėjo 15 proc. – iki 178 GWh. Iš Skandinavijos, per „NordBalt“ jungtį, į Lietuvą pateko 62 proc., iš Lenkijos – 20 proc., per sieną su Latvija – 18 proc.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos išaugo 63 proc. iki 26 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 49 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, 51 proc. eksportuota į Latviją.