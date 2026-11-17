„Sprendžiame klausimą, kaip neįvedant papildomų mokesčių būtų galima papildyti biudžeto lėšas. Kaip vienas iš atsakymų – sudaryti geras sąlygas Lietuvos įmonėms dirbti“, – antradienį tarybos posėdyje teigė N. Raulinaitis.
„Viena iš pozicijų, kad mes parandame konkurencingumą tarp kaimyninių šalių darbo jėga, nes matome, kad mūsų įmonės pradeda bazuotis Lenkijoje, Latvijoje siekiant pritraukti kitų užsienio darbuotojų“, – kalbėjo jis.
Šiemet patvirtinta 24,7 tūkst. įdarbinimo kvota trečiųjų šalių piliečiams
Pasak „Linavos“ vadovo, šiemet iš 24,7 tūkst. kvotų vežėjams galėjo tekti apie 58 proc., todėl jis siūlo arba didinti kvotas, arba numatyti atskiras kvotas vežėjams.
„Jei siektume padidinti ar padaryti atskirą vežėjams kvotą, surinktume daugiau pajamų nei dabar gauname“, – teigė N. Raulinaitis.
„Mūsų vežėjai, kurie įdarbina užsienio šalių piliečius, jie dirba 80 proc. užsienyje. Nei mes kažkokias rizikas turime pas save Lietuvoje, nei jie čia pasilieka gyventi pastoviai“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, šiemet patvirtinta 24,7 tūkst. įdarbinimo kvota trečiųjų šalių piliečiams. Migracijos departamento duomenimis, kvota buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną.