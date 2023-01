Liko ir be pinigų, ir be namo: pirkėjus perspėja apie rizikas – nedarykite šių klaidų

Įsigyti būstą lietuviams tampa vis sudėtingiau, mat didėja ne tik palūkanų normos, bet ir brangsta nekilnojamojo turto (NT) objektai. Be to, dabar bankai vis atidžiau įvertina galimas nemokumo rizikas. Tuo metu pirkėjai įspėjami – prieš įsigyjant būstą, būtina neužmiršti atlikti šiuos veiksmus, kadangi kitu atveju likite ir be namo, ir be pinigų.