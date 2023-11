Lietuvos paštas: siunčiant siuntas į ES šalis per tris dienas kaina didėtų iki 10 kartų

„Šios paslaugos, korespondencijos siutimo per tris dienas Europos Sąjungoje, neužtikrina nė vienas Europoje veikiantis paštas. Neužtikrina, nes tokių kokybinių reikalavimų yra neįmanoma užtikrinti“, – BNS sakė Lietuvos pašto Komunikacijos departamento vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

„Norint užtikrinti šį rodiklį paslauga, priklausomai nuo krypties, turėtų brangti kartais. Šis brangimas galėtų siekti ir 5-10 kartų“, – komentare BNS nurodė Lietuvos paštas.

REKLAMA

REKLAMA

D. Žebrauskaitės teigimu, didžioji dauguma klientų padidinus kainą nebesinaudotų šia paslauga.

„Padarėme savo klientų apklausą, ar jie naudotųsi šiomis paslaugomis, jeigu kaina kiltų, pavyzdžiui, 5 arba 10 kartų ir apie 85 proc. mūsų klientų atsakė, kad tikrai nesinaudotų. Paslaugų kaina galėtų kilti, tik jeigu mes bendradarbiautume su privačiomis avialinijomis – kaip žinome, DHL teikia šias paslaugas ir tikriausiai tie, kurie naudojasi tarptautinėmis paslaugomis, žino, kokios siuntos kainos šioje bendrovėje“, – LRT radijui pirmadienį sakė D. Žebrauskaitė.

REKLAMA

Anot jos, skirtingai nei iš Latvijos, iš Lietuvos daugiausia skraidina pigių skrydžių oro linijos, kurios nepriima pašto siuntų, be to, nėra nacionalinio vežėjo, o per kitas šalis ir jų paštus siuntos keliauja ilgiau.

Lietuvos pašto atstovės teigimu, iš Lietuvos siuntos į ES keliauja 50 proc. ilgiau nei iš Latvijos, nes Latvija turi nacionalinį vežėją.

„Latvija turi nacionalinį vežėją, kuris užtikrina daug daugiau krypčių tiesiai į tą šalį, mes tuo tarpu iš Vilniaus turėdami daugiausiai pigių skrydžių oro linijas, kurios pašto neima, (...) tai nuvežimas į Rygą mums iš karto užtrunka vieną papildomą dieną“, – BNS aiškino D. Žebrauskaitė.

REKLAMA

REKLAMA

RRT praėjusį penktadienį pranešė, kad Lietuvos paštas neužtikrino tarptautinių pirmenybinių korespondencijos siuntų pristatymo tarp Europos Sąjungos šalių per nustatytus terminus – anot RRT, iš Lietuvos siunčiamos siuntos į ES šalis vidutiniškai keliauja 16 proc. ilgiau nei iš Lenkijos, 43 proc. ilgiau nei iš Estijos ir 49,5 proc. ilgiau nei iš Latvijos.

Į kai kurias ES šalis šios siuntos iš Lietuvos keliauja ilgiau nei 10 dienų, pavyzdžiui, į Bulgariją, Čekiją, Daniją, Suomiją, Rumuniją, Ispaniją, o į Kiprą keliauja apie pusę mėnesio.

Trijų dienų pirmenybinės korespondencijos siuntų siuntimo terminą nustato ES direktyva, kuri Lietuvoje įtvirtinta susisiekimo ministro įsakymu.