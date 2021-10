Lietuvos milijonieriai: vidutiniškai virš 10 tūkst. eurų per vieną dieną – tiek uždirbo 128 lietuviai

Bent jau tokį įspūdį galima susidaryti iš oficialių Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenų apie gyventojų deklaruotas pernykštes pajamas, nuo jų sumokėtą gyventojų pajamų mokesčių (GPM) sumą ir efektyvų gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Oficialūs duomenys rodo, kad 10 proc. gyventojų, kurie VMI pateikė deklaracijas, uždirbo 40 proc. visų deklaruotų pajamų.

Tuo metu 128 gyventojai, arba 0,01 proc. visų deklaravusių, pernai iš viso uždirbo daugiau kaip 470 mln. eurų – kiekvienas vidutiniškai po 3,67 mln. eurų per metus, arba virš 10 tūkst. eurų per dieną. Vis dėlto, palyginti su visais kitais gyventojai, jų sumokėto GPM dalis yra santykinai mažesnė.

Tarifas tas pats, bet kitoks

Kaip aiškina VMI, efektyvus gyventojų pajamų mokesčio tarifas leidžia įvertinti mokestinę naštą atskiram asmeniui arba jų grupei pagal per mokestinį laikotarpį visų gyventojo gautų pajamų arba pajamų apyvartos faktą.

Skirtingoms pajamų rūšims, pavyzdžiui, darbo užmokesčiui, išmokoms iš „Sodros“, pajamoms iš palūkanų, dividendų ar individualios veiklos ir t.t., įstatyme numatyti skirtingi mokesčių tarifai.

Įprastinis GPM tarifas iš darbo užmokesčio yra 20 proc. Tačiau įstatyme yra numatytas ir neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), kuriam mokestis netaikomas. Taip efektyvus GPM tarifas sumažėja.

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas uždirba 642 eurų minimalią algą, jam pritaikomas maksimalus 400 eurų, tai jis GPM moka nuo 242 eurų (642 eurai – 400 eurų = 242 eurai).

20 proc. dydžio GPM nuo 242 eurų sumos yra 48 eurai. O 48 eurai mokesčio nuo 642 eurų pajamų yra 7,47 proc. Toks būtų efektyvus mokesčio tarifas uždirbančiam minimalią algą.

Paprastai kalbant, kuo daugiau neapmokestinamų pajamų (pavyzdžiui, dovanų iš artimųjų, draudimo išmokų, įvairių pašalpų ir pan.) žmogus gauna, kuo joms taikomas mažesnis įstatyme numatytas tarifas, tuo efektyvus pajamų mokesčio tarifas bus mažesnis. T .y. realiai žmogus sumokės mažiau mokesčių, nei įstatyme numatytas tarifas.

Šiuo metu NPD gali būti taikomas tik toms pajamoms, kurios neviršija 2 vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Be to, jeigu žmogaus pajamos viršija 5 VDU per mėnesį, šią sumą viršijančioms pajamoms taikomas didesnis – 32 proc. GPM tarifas.

Taigi, bent jau teoriškai, kuo žmogus uždirba daugiau, tuo didesnis turėtų būti ir efektyvus jo sumokamas GPM tarifas.

Tačiau, kaip rodo faktiniai VMI duomenys, yra priešingai. Kuo žmogus daugiau pinigų uždirba, tuo jo efektyvus mokesčio tarifas buvo mažesnis.

Milijonieriai moka mažiau mokesčių?

Iš viso praėjusių metų pajamas deklaravo 1,278 mln. gyventojų (ne visi tą turi daryti – pvz., pensininkai ar vaikai pajamų dažniausiai nedeklaruoja).

Bendros gyventojų deklaruotos pajamos pernai sudarė 18,488 mlrd. eurų. Nuo jų buvo sumokėta 3,207 mlrd. eurų gyventojų pajamų mokesčių. Tad bendras efektyvus GPM tarifas pernai buvo 17,35 proc.

Įdomu tai, kad dešimtadalio žmonių, kurie VMI pateikė deklaracijas, pajamos sudarė 7,490 mlrd. eurų, arba 40,5 proc. visų deklaruotų pajamų. Tačiau efektyvus jų mokesčių tarifas buvo 17,23 proc. – taigi nežymiai mažesnis už bendrą visų efektyvų tarifą.

1 proc. daugiausia uždirbusių gyventojų pajamos sudarė 13,4 proc. visų gautų pajamų.

Galiausiai 128 daugiausia uždirbę gyventojai, pernai pasidalijo daugiau kaip 470 mln. eurų pajamų. Kiekvienas iš jų gavo vidutiniškai po 3,67 mln. eurų eurų per metus, arba daugiau kaip po 10 tūkst. eurų kiekvieną darbo ir nedarbo metų dieną.

Vis dėlto jų efektyvus mokesčių tarifas buvo mažiausias ir sudarė 16,8 proc.