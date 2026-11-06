Lietuvos kapitalui – beveik du trečdaliai naujų LEZ investicijų

Per septynerius metus šalies LEZ įgyvendintų naujų investicijų vertė siekė 994,38 mln. eurų, iš kurių lietuviškam kapitalui teko 62 proc., užsienio – 38 proc. beveik milijardą eurų siekiančios sumos.
Visų septynių – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Kėdainių ir Akmenės LEZ operatorių pateiktais duomenimis, 2019 metais lietuviško kapitalo įmonėms teko apie 38 proc. visų naujų investicijų (24,49 mln. eurų), o 2025 metais – jau kiek daugiau nei pusė – 62,64 mln. eurų iš bendros 123,54 mln. eurų sumos.