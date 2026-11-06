„Vanagas Asset Management“ keičia pavadinimą

„Vanagas Group“ valdo statybos ir nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupę „Citus“, per „Vanagas Invest“ investuoja į ilgesnio laikotarpio ar didesnės rizikos investicijas įvairiuose sektoriuose, o per „Vanagas Asset Management“ – į mažesnės rizikos NT fondus, projektines įmones, ilgalaikę nuomą.
„Vanagas Asset Management“ priklauso bendrovės „Aventinas“, „Eskvilinas“, „Capitolijus“, „Kvirinus“, „Viminalus“, „Victory SPV1“, „Baltijos regiono turtas“, „Citus Vilnius“, „Epro Investment“, „Palatinas“, „Vilnius East“, „Galimėja“ bei „Radijo parkas“.