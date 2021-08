Lietuvių kelionės: atskleidė, kur ir kaip lietuviai leidžia pinigus šią vasarą

Į priešpandeminį lygį dar negrįžo

Atostogas užsienyje besirenkančių gyventojų daugėja, bet į priešpandeminį lygį dar negrįžome. Birželio–liepos mėnesiais į užsienio šalis buvo išvykę beveik 30 tūkst. „Revolut“ vartotojų iš Lietuvos, 31 proc. daugiau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šis skaičius tebėra 28 proc. mažesnis nei 2019 m. vasarą, kuomet per tą patį laikotarpį užsienyje keliavo per 37 tūkst. klientų. Visgi panašu, kad keliautojai sau leidžia daugiau – užsienyje, atsiskaitydami kortele, per du vasaros mėnesius lietuviai išleido 9,1 mln. eurų, kone dvigubai daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Populiariausios atostogų kryptys

Lyginant su praėjusiais metais, mokėjimų duomenys rodo, kad atlaisvėję karantino ribojimai ir augantis pasiskiepijusių skaičius pagaliau leidžia keliauti tradicinėmis atostogų kryptimis. Nors daugiausia per pirmus du vasaros mėnesius „Revolut“ vartotojai iš Lietuvos išleido Lenkijoje, toliau rikiuojasi tradicinės atostogų kryptys – Italija, Ispanija, Graikija – toliau seka Vokietija, Prancūzija, Švedija, Kroatija, Latvija, Turkija. Vertinant populiariausiųjų dešimtuką, didžiausios vidutinės išlaidos vienam vartotojui siekė 356 eurus Ispanijoje, 318 eurų – Kroatijoje, 290 eurų – Italijoje.

Išlaidų šuolis – kelionių agentūroms, automobilių nuomai ir tyrimams

Į atostogų planus sugrįžusios užsienio kelionės atsispindi ir labiausiai augusių išlaidų kategorijose. Pavyzdžiui, daugiau nei 8 kartus augo lietuvių išlaidos kelionių turų organizatoriams ir kelionių agentūroms, kur vidutiniškai išleista 179 eurai. Beveik 6 kartus augo išlaidos automobilių nuomos paslaugoms, vidutiniškai 86 eurai vienam klientui.

Tarp labiausiai išaugusių išlaidų kategorijų – ir gerokai lyginant su pernai metais padidėjusios išlaidos tyrimų laboratorijose. Daugumai šalių reikalaujant atlikti COVID testą nesiskiepijusiems, tyrimams išleista 407 proc. daugiau nei pernai, vidutiniškai 87 eurai vienam klientui.

Sugrįžo kelionės lėktuvu

Kur kas didesnė dalis žmonių atostogų vėl keliauja lėktuvu, išlaidos skrydžiams per pirmus du vasaros mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 2,5 karto, vidutinė kliento išleista suma siekė 122 eurus. Apie dažnesnius apsilankymus oro uostuose byloja ir daugiau nei du kartus išaugusios išlaidos „Duty Free“ parduotuvėse, vidutiniškai 36 eurai vienam klientui.

Vietos kurortų populiarumas neslūgsta

Atlaisvėjus kelionėms į užsienį, išlaidų augimas vietos kurortuose nebebuvo toks drastiškas kaip pernai, kuomet išlaidos Lietuvos kurortuose dvigubėjo, bet vietos kurortų populiarumas nenuslūgo. Štai Druskininkuose atsiskaitant „Revolut“ kortele per pirmuosius du vasaros mėnesius Lietuvos gyventojai išleido 27 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, Neringoje – 22 proc., Palangoje – 17 proc. daugiau.