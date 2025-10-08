Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuviškas skonis pasaulyje: „Vičiūnų grupės“ produktai tarptautinėje parodoje Vokietijoje „Anuga“

REKLAMA / 2025-10-08 11:28 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Didžiausioje pasaulyje maisto ir gėrimų pramonės parodoje, vykstančioje kas dvejus metus Kelne, Vokietijoje, jau ne pirmus metus dalyvauja ir „Vičiūnų grupė“. Šis renginys laikomas pagrindiniu tarptautiniu traukos centru tiek maisto gamintojams, tiek tiekėjams, importuotojams bei mažmeninės prekybos atstovams. 

6

„Anuga“ paroda išsiskiria savo mastu, profesionalų lankytojų skaičiumi bei itin plačia teminių salių įvairove, apimančia visą maisto pramonės sektorių – nuo inovatyvių sprendimų ir naujų produktų iki tradicinių gaminių bei tvarių gamybos procesų.

Vičiūnų grupės“ dalyvavimas „Anuga“ parodoje – tai ne tik prestižas, bet ir reali galimybė parodyti savo verslo kryptis, inovacijas bei užmegzti ilgalaikius ryšius su pasauliniais rinkos lyderiais.

Modernus stendas – kokybės ir įvairovės simbolis

„Vičiūnų grupės“ komanda, dalyvaujanti šiųmetinėje parodoje teigia, jog dalyvavimas „Anuga“ parodoje yra strateginis žingsnis, leidžiantis pristatyti naujausius produktus, inovacijas bei prekių ženklų įvairovę tarptautinei auditorijai. 

„Anuga“ paroda – tai platforma, kurioje mūsų komanda gali sustiprinti santykius su esamais partneriais, pristatyti „Viči“ kokybės standartus, išgirsti rinkos tendencijas bei atrasti naujas bendradarbiavimo galimybes tarptautinėje arenoje“, - sako „Vičiūnų grupės“ valdybos narys Dainius Matijošaitis.

Įmonių grupės stendo plotas šių metų parodoje siekia 100 kv. m. ir lankytojų dėmesį traukia itin moderniu dizainu, teminiu išdėstymu ir aiškiai išreikštais akcentais – nuo „Frozen & Chilled Food“ iki „Fish & Seafood“ bei „Convenience Food“ segmentų.

Pagrindiniai produktų akcentai Viči flagmanams

Šių metų parodoje „Anuga“ pagrindinį dėmesį skiria produktams, kurie ne tik atspindi aukščiausius kokybės standartus, bet ir aiškiai žymi įmonės kryptį į inovacijas bei tvarų vystymąsi. Ekspozicijoje pristatomi gaminiai pabrėžia įmonės siekį derinti tradicinius skonius su naujais, šiuolaikinių vartotojų lūkesčius atitinkančiais sprendimais – nuo modernių gamybos technologijų iki naujų, subalansuotų produktų linijų, atitinkančių sveikesnės mitybos tendencijas.

Šiemet stende ypatingas dėmesys skiriamas VIČI „Gyoza“ gaminiams ir jų degustacijai – įrengtoje specialioje „Gyoza“ vietoje lankytojai gali stebėti gamybos procesą bei paragauti įvairių įdarų versijų. Taip pat pristatomas itin platus surimio produktų asortimentas, tarp jų ir inovatyvūs bei lankytojų pamėgti „Snow Crab“ ir „Surimi Octopus“. Ne mažiau dėmesio sulaukia ir aukščiausios kokybės lašišos produktai, atspindintys „Viči“ įsipareigojimą tvariai žuvininkystei ir išskirtinei kokybei.

Papildomai parodoje galima susipažinti ir su kitais produktais bei produktų grupėmis: krevetėmis, Xiao Long Bao, chinkaliais, „Crepe“ blyneliais, „Food Luck“ produkcija, Bao bandelėmis, žuvimi, įvairių rūšių silke bei ikrų užtepėlėmis.

Nuo klasikinių skonių iki gurmaniškų atradimų

Itin džiugu, jog šiais metais „Vičiūnų grupės“  stende „Anuga“ parodoje dirba du virtuvės šefai – abu jau pažįstami komandai ir patikrinti partneriai, kurie žino, kaip atskleisti geriausias įmonės produktų savybes ir sudominti  parodos lankytojus. 

Minėtame stende parodos svečiai gali paragauti surimi, lašišos patiekalų bei kitų inovatyvių užkandžių, paruoštų specialiai šiai parodai. Degustacijos vyksta visos parodos metu – tiek „Gyoza“ vietoje, tiek pagrindinėje stendo erdvėje.

Dalyvavimas tarptautinėje „Anuga 2025“  parodoje – tai „Vičiūnų grupės“ siekis dar kartą parodyti savo lyderystę ir inovacijas maisto pramonėje. Ši paroda – ne tik „Viči“  produktų vitrina, bet ir erdvė gyvam bendravimui, naujoms partnerystėms bei įkvėpimui ateities projektams.

Straipsnį parengė: „Vičiūnų grupė“.

Gairės:
viciunai group

indeliai.lt

