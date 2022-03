Lietuviai suskubo apsirūpinti ginklais: šluoja parduotuves, negaili jiems ir 2 tūkst. eurų

Tiesa, tiek prekybininkai, tiek Lietuvos policija įspėja, kad ginklai parduodami tik su leidimais. Už nustatytos tvarkos pažeidimus gresia atsakomybė.

Per savaitę kiek per metus

Ginklų parduotuvės „Oksalis“ direktorius Gytis Misiukevičius pasakojo, kad per šią savaitę išaugo gyventojų susidomėjimas ginklais.

„Žmonės į parduotuvę ateina jau tiksliai žinodami, ko nori ir visi turi leidimus ginklui. Labai mažai turime tokių klientų, kurie nieko nežinotų apie ginklo įsigijimui reikalingą leidimą. Daugiausiai pas mus ateina medžiotojai, kurie šalia medžioklinio ginklo nori įsigyti dar vieną – skirtą savigynai“, – pasakojo parduotuvės direktorius.

Anot jo, dažniausiai gyventojai perka pistoletus ir pusautomačius.

„Dažniau perka pistoletus, per šią savaitę jų pardavėme 10. Anksčiau tiek jų parduodavome per metus. Pusautomačių per šią savaitę pirkėjai įsigijo kiek mažiau.

Pas mus nėra pigių ginklų, tad kiek jie kainuoja, tiek žmonės ir moka. Pistoletai kainuoja apie 600 eurų, o pusautomačiai šautuvai – apie 2 tūkst. eurų“, – pasakojo G. Misiukevičius.

Taip pat, jo teigimu, žmonės parduotuvėje šluoja ir kitas priemones, pavyzdžiui, dujinius ginklus ir dujų balionėlius.

„Gyventojų susidomėjimas dujiniais pistoletais ir dujiniais balionėliais didžiulis, jų pardavimai išaugo kelis kartus.

Žmonės dujinius pistoletus, balionėlius perka savigynai, su šiais ginklais žmonės gali apginti save, savo turtą ar šeimą čia pat, kambaryje, name ar kieme. Tačiau su šiais ginklais karo pažaisti jau neišeis. Karui reikia rimtesnių ginklų, mano minėti pusautomačiai šautuvai jau yra rimtesni ginklai – komentavo G. Misiukevičius.

Pigesni ginklai – skelbimų portaluose

Taip pat ginklų galima įsigyti ne tik parduotuvėse, bet ir iš gyventojų. Daugelis nereikalingus ginklus parduoda skelbimų portale skelbiu.lt.

Ginklų pasirinkimas skelbimų portale nemažas, galima įsigyti tiek pistoletus, tiek medžioklinius ginklus. Pistoletas kainuoja 300–400 eurų, o medžioklinis šautuvas – 300–600 eurų.

Anot pardavėjų, ginklus jie parduota tik tiems žmonėms, kurie turi atitinkamus leidimus.

„Tačiau skambučių sulaukiu labai daug, ne visi žino, kaip ir kur tuos leidimus gauti. Tad tenka aiškinti. Žmones neramina karas Ukrainoje, tad sako, kad su ginklu jausis saugesni.

Pistoletą pardavinėju metus, tačiau niekad nesulaukdavau pirkėjų dėmesio, o dabar per šią savaitę pirkėjas jam ir atsirado“, – pasakojo ginklo pardavėjas.

Anot jo, pirkėjas net nesiderėjo ir už ginklą sumokėjo 400 eurų.

Policija įspėja gyventojus dėl leidimų

Policija aiškino, kad pistoletus (revolverius) savigynai gali įsigyti nepriekaištingos reputacijos, ne jaunesni kaip 23 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai, o lygiavamzdžius šautuvus – nepriekaištingos reputacijos ne jaunesni kaip 21 metų gyventojai, kurių sveikata atitinka nustatytus reikalavimus.

„Gyventojai ginklui gauti ir naudoti privalo išlaikyti egzaminą, taip pat turi įsirengti vietą ginklui laikyti, t. y. jie privalo turėti seifą. Tik tada policija jiems išduoda leidimą ginklui. Ginklų kiekis yra neribojamas.

Skiriasi ginklų laikymo sąlygos –- laikant iki 5 ginklų gyvenamojoje vietoje pakanka prie grindų ar sienos pritvirtinto seifo, laikant nuo 6 iki 12 ginklų patalpoje papildomai turi būti apsaugos sistema, o laikant virš 12 ginklų papildomai patalpoje turi būti įrengta apsauginė įsilaužimo signalizacija, į kurios suveikimą reaguoja ginkluota apsauga“, – pasakojo policijos atstovai.

Anot jų, leidimas ginklui išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

„Tendencijos dėl ginklų leidimų išdavimo kasmet išlieka panašios. Lietuvos gyventojų turimų ginklų skaičius su kiekvienais metais padidėja apie 2–3 proc. per metus. 2022 sausio 1 d. duomenimis daugiau nei 92 tūkst. gyventojų turi leidimus ginklui. Iš viso šie gyventojai turi daugiau nei 181 tūkst. ginklų. Dažniausiai registruojami dujiniai pistoletai, graižtviniai bei lygiavamzdžiai šautuvai“, – komentavo policija.