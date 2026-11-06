Lietuviai atrado aukso gyslą kieme: tokia tvora ne tik apsaugo nuo ilgapirščių, bet ir pati už save susimoka

Laidoje „Viskas pamatuota“ saulės elektrinių montavimo meistrai ir bendrovės UAB „Ekoenergas“ Pardavimų vadovas Edvardas Pantelaitis atskleidė šio neįprasto metodo subtilybes, efektyvumą bei pavojus, apie kuriuos retai kas pagalvoja.
Nors įprasta saulės modulius sukti tik į pietų pusę, tvoros atveju viskas kitaip. Kadangi naudojami dvipusiai moduliai, elektra gaminama iš abiejų pusių – tai užtikrina tolygesnį energijos srautą nuo ryto iki vakaro.
Pasak specialistų, tvorą galima nukreipti tiek į pietus, tiek į rytus ar vakarus.
„Ant tvoros yra mažesnis efektyvumas nei ant stogo, bet ji vis tiek generuoja elektrą. Panelės gali gaminti energiją iš abiejų pusių, jei tik nėra kliuvinių“, – sakė Edvardas.
Krušos nebijo, bet viena klaida gali kainuoti brangiai
Daugelis naujakurių bijo, kad vertikalus stiklas neištvers audrų ar krušos. Tačiau meistrai ramina – konstrukcijos tvirtai fiksuojamos, o pačios panelės atlaiko stiprius smūgius.
Daugeliui gyventojų kyla klausimas, ar vertikaliai sumontuoti stikliniai moduliai yra pakankamai saugūs ir nepavirs į šukes po pirmos didesnės audros ar krušos. Meistrai nuramino – moduliai pritaikyti ekstremalioms sąlygoms, o nuo tvoros vėjas jų nenupūs.
„Nuo tvoros, kad nupūstų, tai maža tikimybė, nes tvirtai prisitvirtina. Gali nupūsti nuo stogo, kur nėra tvirtinama su ankeriais. Šiaip tai jos nebijo, galime vaikščioti ant jų. Atlaiko 3 cm šrato smūgį iš 2 metrų atstumo“, – užtikrino inžinierius montuotojas Mindaugas Grikšas.
Visgi didžiausia grėsmė tyko pačių šeimininkų kieme. Didžiausias tvoros priešas – žoliapjovė arba trimeris.
„Šitas stiklas iš lauko pusės stipresnis, vidinis šiek tiek silpnesnis. Akmenuko nebijotų, bet jeigu pjautume žolę ir trimeris pakeltų akmenuką, yra tikimybė, kad sudaužys. Būna, važiuojame keisti pagal garantiją“, – perspėjo specialistas.
Svarbiausia taisyklė – tobulai lygus pamatas
Norintiems įsirengti tokią tvorą, meistrai priminė, kad moduliai gaminami pagal standartinius matmenis, todėl perpjauti jų pusiau nepavyks, o pamatas privalo būti idealiai paruoštas.
„Visų pirma reikia pamato, ant kurio statysime tvorą. Atkreipti dėmesį, kad pagrindas būtų lygus, tiesus – tuomet ir tvora gražiai atrodys. Svarbu ir ilgis, nes moduliai standartiniai, per pusę neperpjausime“, – paaiškino UAB „Ekoenergas“ darbų vadovas Artūras Lisauskas.
Ekspertas pridūrė, kad norint atsinaujinti seną tvorą, senus stulpelius teks visiškai išardyti ir sukurti naują vientisą konstrukciją.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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