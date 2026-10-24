Įspėja namų šeimininkus – sukluskite: ar nepamirštate šio prietaiso išvalyti bent 2 kartus per metus?

Daugelis naujakurių susiduria su tais pačiais klausimais: nuo ko pradėti ir kaip nepadaryti brangiai kainuojančių klaidų?
Laidoje „Viskas pamatuota“ žinomas TV laidų vedėjas Aidas Barkauskas kartu su statybų ir įrangos specialistais pademonstravo, kaip teisingai išsirinkti bei sumontuoti nuotekų valymo sistemą ir ko jokiu būdu negalima praleisti.
Daugelis statytojų, ieškodami sprendimų, pasikliauja vien reklama arba greita paieška internete. Tačiau Barkauskai pasirinko kitokį kelią.
„Paklausėme kaimynų, praėjome pro visus kaimynus, sakome, ką jūs darote. Tada išgirdome jų nuomones ir tik tada ieškojome, paklausėme dar dirbtinio intelekto ir pagaliau priėjome prie išvados, kurią galėjome prieiti ir iškart, kad reikia rinktis patikimiausią, ilgiausiai dirbantį, daugiausia patirties turintį tiekėją“, – sprendimo paieškas prisiminė Virginija Barkauskienė.
Svarbiausia taisyklė įrenginėjant nuotekų valymo įrenginį
Kaip teigė „Saugsta“ vadovas Paulius Navickas, vienas kritinių momentų įrenginėjant nuotekų sistemą – griežtas atstumų laikymasis sklype.
„Išsilaikyti atstumus – svarbiausia. Nuo ribos – 3 metrai arba nuo namo – 8 metrai. O infiltraciniam šuliniui pakanka metro nuo kaimyno ribos“, – pabrėžė P. Navickas.
Be to, atliekant kasimo ir vamzdyno klojimo darbus, būtina suformuoti teisingą nuolydį iš namo išeinančiam vamzdžiui – metrui skaičiuojamas nuo 1 iki 2 cm nuolydis. Tačiau pati didžiausia klaida, kurią galima padaryti montuojant patį įrenginį – palikti jį neteisingoje padėtyje.
Paklaustas, kodėl valymo įrenginys privalo stovėti lygiai, P. Navickas perspėjo apie pasekmes.
„Automatiškai nuotekos subėgtų į vieną vietą. Kadangi, kaip mes matome, ištekėjimas yra kitoje pusėje. Tai jeigu mes būsime pasvirę, pavyzdžiui, į įtekėjimo pusę, ten nevyks geras ištekėjimas ir nuotekos užsistovės. Jeigu būsime pasvirę į ištekėjimo pusę, tada nuotekos per greitai ištekės“, – aiškino ekspertas.
Kaip išsirinkti tinkamą įrenginį ir užtikrinti jo ilgaamžiškumą?
Kitas svarbus žingsnis – tinkamo įrenginio dydžio bei tipo parinkimas. „Traidenis“ pardavimų vadovas Edvinas Linkus paaiškino, pagal ką sprendžiama, koks modelis reikalingas konkrečiam namui.
„Svarbiausia – reikia žinoti, kiek asmenų gyvens. Nuo to priklauso įrenginio dydis, įrenginio parinkimas. Toliau reikia, kad žinotumėte, kur jūsų vamzdis išteka iš namo, kad parinktume tinkamą tipą, nes jis yra trijų tipų“, – aiškino E. Linkus.
Eksperto teigimu, pačiame įrenginyje vyksta natūralūs biologiniai procesai, kuriems užtikrinti būtina orapūtė.
„Čia yra visiška širdis. Yra labai didelė sudedamoji dalis, kurios reikėtų taip pat nepamiršti. Rekomenduojama bent jau du kartus per metus išjungti iš elektros lizdo, atsukti esantį varžtelį ir čia mes rasime filtrą. Jį reikia išpurtyti. Taip orapūtė gaus geresnį orą ir jums padėkos. Ir orapūtės ilgaamžiškumas prailgės“, – patarė pašnekovas.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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