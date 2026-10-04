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TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Ekspertas perspėja apie artėjančią krizę statybų sektoriuje – pasekmes pajusime visi: „Tie dalykai niekam nėra įdomūs“

2026-10-04 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiuolaikiniai pastatai vis dažniau lyginami su gyvais organizmais, turinčiais savo kraujotaką ir prevencines sistemas. Tačiau paradoksalu – kol statybų sektorius sparčiai skaitmenizuojasi ir reikalauja vis aukštesnių technologijų, universitetų auditorijose ištuštėjo inžinerijos suolai. Ar pavyks išvengti situacijos, kai išmaniuosius pastatus tiesiog nebebus kam prižiūrėti?

Šiuolaikiniai pastatai vis dažniau lyginami su gyvais organizmais, turinčiais savo kraujotaką ir prevencines sistemas. Tačiau paradoksalu – kol statybų sektorius sparčiai skaitmenizuojasi ir reikalauja vis aukštesnių technologijų, universitetų auditorijose ištuštėjo inžinerijos suolai. Ar pavyks išvengti situacijos, kai išmaniuosius pastatus tiesiog nebebus kam prižiūrėti?

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Laidoje „Statybų gidas“ apie opią statybų sektoriaus problemą – kompetentingų inžinierių trūkumą ir dramatiškai kintantį jaunimo požiūrį į inžinerines specialybes kalbėjo „City Service Engineering“ pastatų priežiūros padalinio vadovas Daniel Kopač.

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Universitetų auditorijose – tuštėjantys suolai

Inžinerinės specialybės aukštosiose mokyklose jaunimo beveik nebedomina, nors perspektyva rinkoje būtų išties šviesi. Specialistai atkreipia dėmesį, kad tie patys inžinieriai ateityje turės valdyti milžiniškus duomenų srautus ir kurti algoritmus, tačiau norinčiųjų studijuoti šią sritį skaičius stipriai nusmuko.

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„Iš patirties pasakysiu, kaip vystėsi. Prieš 20 metų buvo 60 žmonių grupė, prieš 10 metų buvo 12 žmonių grupė. Šiandien keturi asmenys kurse. Tai jeigu grįžtume prie 10 žmonių grupės kasmet, tai aš manau, būtų bent minimaliai, net nepakiltume į viršų su poreikiu, bet išlaikytume dabartinį poreikį“, – pasakojo D. Kopač.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mokykla ir mokiniai

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Pasak eksperto, viena iš pagrindinių priežasčių – daug kam tikslieji mokslai yra per daug sudėtingi, todėl daugelis jų ir vengia.

„Tai matematika, fizika, chemija – tie dalykai niekam nėra įdomūs. Ir šiaip kalbėti reikia dabar jau nebe konferencijose, o mokyklose kokioje devintoje klasėje. Va ten yra tos akys, tos ausys, kurias reikia sudominti“, – aiškino jis.

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Dirbtinis intelektas nepakeis žmogaus, bet pakeis jo įpročius

Kalbant apie technologijų pažangą ir dirbtinį intelektą, dažnai kyla baimė, kad mašinos viską padarys pačios. Tačiau ekspertai ramina – norint valdyti modernius įrankius, nereikia būti gilaus lygio IT programuotoju, tačiau išsilavinęs žmogus išlieka būtina grandimi.

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„Kitokio pobūdžio žmogus reikalingas – tai faktas. Žmogus daugiau dirbantis su kompiuteriais, su programine įranga, bet pliusas yra tas, kad nereikia IT specialisto. Visi tie įrankiai yra sukurti paprastiems vartotojams.

Jeigu jūs esate pakankamai raštingas IT įrankių naudojimo srityje, tai jūs tikrai be problemų įsisavinsite visus tuos įrankius, kuriuos mes turime, nes jie yra skirti vartotojams, ne programuotojams“, – pabrėžė UAB „Caverion Lietuva“ SŪVP verslo direktorius Valentinas Jasinevičius.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 09:30 val. per TV6.

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