„Preliminariai skaičiavimai yra. Tai yra riboto naudojimo informacija, nes kol nėra priimtas galutinis Europos Komisijos sprendimas dėl viso mechanizmo, tol tie skaičiai yra preliminarūs. Dėl to niekas jų ir nesidalija viešai. Tie skaičiai panašūs į tuos, kurie buvo siūlomi anksčiau, bet turbūt į didesnę pusę. Manau, kad galutinis derybų rezultatas praktiškai bus toks pat. Turiu tokį lūkestį, bet vakar sprendimui nepriimti nė vieno ir susimokėti už visus pritarė ir (Seimo – ELTA) Europos reikalų, ir Užsienio reikalų komitetai“, – „Žinių radijui“ teigė M. Katelynas.
„Dabar skaičius yra 1 milijonas 140 tūkstančių už praeitą laikotarpį, kadangi pusę priėmėme, pusę susimokame. Tai manau, kad nustatytas skaičius neturėtų viršyti 3–4 mln.“ – pridūrė jis.
Sprendimai dėl migrantų
Lietuva gegužę buvo priėmusi sprendimą priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 mln. eurų įmoką. Visgi vidaus reikalų ministras pirmadienį pranešė, kad Migracijos komisija pritarė jo siūlymui sumokėti finansinį įnašą į ES solidarumo fondą ir nepriimti į šalį migrantų.
Šiam sprendimui dar turės pritarti Vyriausybė.
ELTA primena, kad pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisykles bei sienų kontrolę.
Viena svarbiausių pakto nuostatų numato, kad ES valstybės narės privalės arba priimti joms nustatytą prieglobsčio prašytojų skaičių, arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į solidarumo mechanizmą.