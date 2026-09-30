Lietuva ir Europos Komisija pasirašys 884 mln. eurų socialinį klimato planą

Parašus ant susitarimo Vilniuje padės aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ir EK pirmininkės vykdomoji pavaduotoja Roxana Minzatu.
Anot Aplinkos ministerijos, numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos.
Iš 884 mln. eurų vertės plano apie 269 mln. eurų bus skirta daugiabučių renovacijai, įskaitant ir dalinę, dar 103 mln. eurų – vienbučių kompleksinei ir dalinei renovacijai.
Likusias plano lėšas skirstys Susisiekimo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
662,9 mln. eurų plano lėšų skirs ES, likęs ketvirtadalis bus padengtas iš valstybės biudžeto.