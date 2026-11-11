Lietuva 2027 metais iš ES biudžeto gaus 2,9 mlrd. eurų, įmokės triskart mažiau

Tokį finansavimą numatė dėl 2027-ųjų ES biudžeto susitarusi ES Taryba ir Europos Parlamentas, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.
Ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuva gaus daugiau finansavimo „aktualioms sritims“ – transportui ir energetikai, pasienio kontrolei, vidaus saugumui, kariniam mobilumui.
„Lietuvai, besiribojančiai su priešiškomis valstybėmis ir susiduriančiai su hibridinėmis grėsmėmis, tai ypač aktualu“, – pranešime sakė T. Valys.
Daugiausia ES lėšų Lietuvai numatyta iš Sanglaudos politikos fondų – apie 1,35 mlrd. eurų, Bendrosios žemės ūkio politikos fondų – apie 0,85 mlrd. eurų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės – apie 0,43 mlrd. eurų. Dar 0,15 mlrd. eurų skirta Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programai.
Pasak ministerijos, kitąmet bendri ES biudžeto įsipareigojimai sieks 199,7 mlrd. eurų, o mokėjimai – 211,5 mlrd. eurų. Jame 58,5 mlrd. eurų numatyta Sanglaudos politikai, 57 mlrd. eurų – žemės ūkiui, 22 mlrd. eurų – ES bendrai rinkai inovacijų, skaitmeninimo, junglumo transporto ir energetikos sektoriuose skatinti.
15,5 mlrd. eurų atiteks ES kaimynystės ir išorės veiksmų sričiai, 5,8 mlrd. eurų – migracijai ir sienų valdymui, 3,1 mlrd. eurų – saugumui.
Ministerijos teigimu, derybos dėl paskutinio 2021–2027 metų finansinės perspektyvos biudžeto Briuselyje truko 21,5 valandos.