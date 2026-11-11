Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva 2027 metais iš ES biudžeto gaus 2,9 mlrd. eurų, įmokės triskart mažiau

2026-11-11 12:47 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 12:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva kitąmet iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto turėtų gauti apie 2,89 mlrd. eurų, o įmokėti maždaug triskart mažiau – 1 mlrd. eurų.

ES vėliava (nuotr. ELTA)
GALERIJA (17)

Lietuva kitąmet iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto turėtų gauti apie 2,89 mlrd. eurų, o įmokėti maždaug triskart mažiau – 1 mlrd. eurų.

REKLAMA
0

Tokį finansavimą numatė dėl 2027-ųjų ES biudžeto susitarusi ES Taryba ir Europos Parlamentas, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

Ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuva gaus daugiau finansavimo „aktualioms sritims“ – transportui ir energetikai, pasienio kontrolei, vidaus saugumui, kariniam mobilumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvai, besiribojančiai su priešiškomis valstybėmis ir susiduriančiai su hibridinėmis grėsmėmis, tai ypač aktualu“, – pranešime sakė T. Valys.

REKLAMA
REKLAMA

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

Daugiausia ES lėšų Lietuvai numatyta iš Sanglaudos politikos fondų – apie 1,35 mlrd. eurų, Bendrosios žemės ūkio politikos fondų – apie 0,85 mlrd. eurų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės – apie 0,43 mlrd. eurų. Dar 0,15 mlrd. eurų skirta Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programai.

REKLAMA

Pasak ministerijos, kitąmet bendri ES biudžeto įsipareigojimai sieks 199,7 mlrd. eurų, o mokėjimai – 211,5 mlrd. eurų. Jame 58,5 mlrd. eurų numatyta Sanglaudos politikai, 57 mlrd. eurų – žemės ūkiui, 22 mlrd. eurų – ES bendrai rinkai inovacijų, skaitmeninimo, junglumo transporto ir energetikos sektoriuose skatinti.

15,5 mlrd. eurų atiteks ES kaimynystės ir išorės veiksmų sričiai, 5,8 mlrd. eurų – migracijai ir sienų valdymui, 3,1 mlrd. eurų – saugumui.

Ministerijos teigimu, derybos dėl paskutinio 2021–2027 metų finansinės perspektyvos biudžeto Briuselyje truko 21,5 valandos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų