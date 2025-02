„Lidl Lietuva“ tęsia tradiciją – jau septintus metus iš eilės darbuotojai apdrausti papildomu privačiu sveikatos draudimu

REKLAMA

Pasak „Lidl Lietuva“ valdybos narės ir personalo vadovės Sandros Savickienės, papildomas sveikatos draudimas yra viena labiausiai vertinamų ir aktyviausiai naudojamų įmonės teikiamų naudų, tad jis tapo neatsiejama darbuotojų gerovės strategijos dalimi.

„Mums itin svarbu, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi palaikomas ir galėtų pasirūpinti tiek fizine, tiek emocine sveikata – dėl to kasmet peržiūrime draudimo paslaugas ir prireikus pakoreguojame jas pagal besikeičiančius darbuotojų poreikius“, – teigia ji.

Papildomas sveikatos draudimas suteikia galimybę visiems darbuotojams konsultuotis su privačių ir valstybinių gydymo įstaigų gydytojais specialistais, pirkti vaistus ir maisto papildus bei naudotis kitomis sveikatinimo paslaugomis. Taip pat „Lidl Lietuva“ darbuotojai gali be limito naudotis ambulatorinio gydymo paslaugomis, į kurias įeina šeimos gydytojo konsultacijos, gydytojų specialistų apžiūros bei konsultacijos, gydytojų paskirti tyrimai ir diagnostikos paslaugos.

Darbuotojai ypač vertina sveikatos draudimo suteikiamas galimybes: 2024 metais didelė dalis kolegų pasinaudojo juo įsigydami vitaminus, maisto papildus ir medicinos pagalbos priemones. Taip pat itin populiarios buvo odontologijos, ambulatorinio gydymo ir diagnostikos paslaugos.

Rūpintis savo sveikata ir pasinaudoti papildomo sveikatos draudimo naudomis skatina ir patogus jų valdymas. Paslaugas galima greitai ir paprastai užsisakyti naudojantis draudimo bendrovės mobilia programėle, kurioje pateikiama ir išsami paslaugų istorija.

Dar daugiau naudų fizinei ir emocinei sveikatai

„Lidl Lietuva“ visapusiškai rūpinasi ir darbuotojų artimųjų sveikata – kasmet prasidėjus šaltajam metų sezonui visi darbuotojai bei jų atžalos iki 14 metų kviečiami pasiskiepyti nemokama vakcina nuo gripo. Taip pat kiekvienais metais komandos nariai aprūpinami vitaminų rinkiniais imuniteto stiprinimui.

Be to, „Lidl Lietuva“ visiems komandos nariams suteikia galimybę nemokamai apsilankyti dešimtyje psichologo ar gydytojo psichoterapeuto seansų per metus bei anonimiškai konsultuotis su psichologines, teisines ir finansines konsultacijas teikiančiais specialistais.

„Mūsų psichologinės pagalbos programos suteikia galimybę gauti nemokamą profesionalią ir konfidencialią pagalbą, kuri padeda ne tik spręsti kilusius klausimus, bet ir palaikyti gerą emocinę būklę. Darbuotojai itin vertina šią galimybę – per 2024 metų pirmus tris ketvirčius buvo suteikta 300 anoniminių konsultacijų finansiniais, teisiniais bei psichologiniais klausimais“, – teigia S. Savickienė.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 79 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

