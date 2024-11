„Lidl Lietuva“ ir toliau darbuotojams užtikrina konkurencingiausią atlyginimą sektoriuje

REKLAMA

„Darbuotojai yra įmonės pamatas, todėl rūpestis jų finansine, fizine, emocine gerove – vieni iš svarbiausių mūsų organizacijos tikslų. Siekdami užtikrinti kuo geresnes sąlygas komandos nariams, visiems savo darbuotojams siūlome konkurencingą atlyginimą mažmeninėje prekyboje, o įmonėje taikomas pakopinis algų didinimo modelis darbuotojams suteikia papildomo saugumo. Pavyzdžiui, kiekvienas naujas parduotuvių ar logistikos centro darbuotojas jau nuo pirmos darbo dienos žino, kaip jo atlygis keisis ateityje“, – tvirtina „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

Pasak S. Savickienės, apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

Papildomos finansinės naudos

Finansinį stabilumą įmonės darbuotojams padeda užtikrinti ne tik organizacijoje veikianti pakopinė algų kėlimo sistema, bet ir nuolat didinamas darbo užmokesčio biudžetas. Šiemet parduotuvių ir logistikos centro darbuotojų atlyginimai vidutiniškai kilo nuo 4 iki 9 procentų.

„Mums labai svarbu, kad mūsų darbuotojai jaustųsi finansiškai saugūs, todėl ne tik išlaikome atlyginimų lyderio poziciją mažmeninės prekybos sektoriuje, bet ir suteikiame papildomas finansines naudas. Kartu su augančiu atlyginimu, visi parduotuvių, logistikos centro ir administracijos darbuotojai gauna „Lidl“ korteles, kurias gali panaudoti įsigydami įvairias prekes parduotuvėse visoje Lietuvoje“, – sako S. Savickienė.

Visapusiškas rūpestis darbuotojais

Siekiant visapusiškai pasirūpinti darbuotojais, „Lidl Lietuva“ skiria dėmesio ir komandos narių bei jų artimųjų sveikatai.

„Suprantame, kad sveikata – didžiausias mūsų turtas, todėl rūpinamės ir darbuotojų sveikatingumu. Savo komandos narius, sėkmingai praėjusius bandomąjį laikotarpį, jau šeštus metus iš eilės draudžiame papildomu sveikatos draudimu – jo paketą reguliariai peržiūrime ir atnaujiname, atsižvelgdami į darbuotojų poreikius. Be to, kasmet darbuotojus aprūpiname imunitetą stiprinančiais vitaminų rinkiniais ir suteikiame galimybę visiems kolektyvo nariams bei jų vaikams iki 14 metų nemokamai pasiskiepyti nuo gripo“, – akcentuoja „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

Ji priduria, kad didelį dėmesį „Lidl Lietuva“ taip pat rodo komandos narių bei jų artimųjų emocinei sveikatai. Įmonėje vykdoma iniciatyva „Gali mumis pasikliauti!“ užtikrina, kad darbuotojai bei jų šeimos nariai gautų profesionalias anonimines konsultacijas finansiniais, teisiniais ar asmeniniais klausimais. Be to, kolektyvo nariams suteikiama galimybė nemokamai apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus.

Ji priduria, kad visi įmonės darbuotojai yra itin svarbi bendruomenės dalis, todėl organizacija ne tik rūpinasi komandos narių emocine bei fizine sveikata, bet ir kartu mini šventes bei organizuoja renginius.

„Suprantame, kad draugiškos atmosferos darbe puoselėjimas augina lojalų ir motyvuotą darbuotoją. Skatindami stiprinti komandos dvasią, rengiame įvairius darbuotojams skirtus vidinius konkursus bei renginius. Kiekvienai komandai skiriame biudžetą, kurį jos nariai gali panaudoti savo pasirinktai veiklai. Taip kolektyvo nariai gali stiprinti savo tarpusavio ryšį ne tik darbo metu, bet ir laisvalaikiu“, – tvirtina S. Savickienė.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 76 „Lidl“ parduotuvės 28 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose ir Molėtuose.