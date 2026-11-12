„Lidl Lietuva“ gruodį aukcione siūlys Vilkpėdės sklypą už 13,7 mln. eurų pradinę kainą

Anksčiau Giraitės gatvėje esančioje teritorijoje ketinusi statyti biurų pastatų kompleksą įmonė teigia šioje vietoje projektų vystyti nebeplanuojanti.
„Šioje konkrečioje vietoje biurų pastatų ar parduotuvių plėtros neplanuojame, todėl matydami rinkos potencialą ir siekdami efektyvinti savo nekilnojamo turto portfelį nusprendėme sklypą pasiūlyti atvirame aukcione. (...) Šis žingsnis nekeičia mūsų strateginių krypčių – „Lidl“ tęsia aktyvią plėtrą Lietuvoje“, – komentare BNS teigė „Lidl Lietuva“.
Anot jos, šiuo metu aplink parduodamą sklypą vyrauja komerciniai ir pramonės objektai, tačiau ši miesto dalis aktyviai transformuojasi: „Turime informacijos apie gretimame sklype planuojamas daugiabučių kvartalo statybas“.
Kaip nurodoma aukciono skelbime, 2024 metais patvirtintas galiojantis 2,19 ha ploto sklypo detalusis planas, čia numatyta galimybė vystyti tiek komercinius, tiek daugiabučių projektus.
Be to, anot įmonės, būsimas pirkėjas galėtų įsigyti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, o bendras teritorijos plotas siektų 2,24 hektaro.
„Sklypas yra kvartale tarp Tūkstantmečio, Eigulių ir Elektrinės gatvių bei Savanorių prospekto, 100 metrų nuo Tūkstantmečio gatvės ir 50 metrų nuo Neries upės. Aplinkui išvystyta inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Privažiavimas patogus, asfaltuotomis Giraitės ir Eigulių gatvėmis“, – skelbime nurodo „Lidl Lietuva“.
Aukcionas vyks gruodžio 16-17 dienomis.
BNS rašė, kad „Lidl Lietuva“ sklypą bei 5,8 tūkst. kv. metrų ploto buvusį Vilniaus kelių policijos pastatą iš Turto banko už 2,46 mln. eurų įsigijo 2015 metais.
Nugriovus objektą įmonė ketino statyti 40 mln. eurų vertės naują biurų pastatų kompleksą, tačiau projektas įstrigo Kultūros paveldo departamentui pradėjus pastato įtraukimo į kultūros paveldo vertybių registrą procedūrą, o savivaldybei neišdavus leidimo griovimo darbams.
„Lidl Lietuvai“ dėl to kreipusis į teismą 2017 metais šalims pavyko pasiekti taiką. Pagal susitarimą sostinės valdžia įsipareigojo išduoti leidimą griauti, o Kultūros paveldo departamentas – nutraukti buvusio Kelių policijos pastato registravimą. Savo ruožtu bendrovė atsisakė skundų teismuose bei nebereikalavo savivaldybės atlyginti nuostolių.
Buvęs Vilniaus kelių policijos pastatas buvo nugriautas 2017 metų kovą.