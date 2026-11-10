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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Moliūgas be likučių: kaip iš vieno ingrediento paruošti kelis skirtingus patiekalus?

REKLAMA / 2026-11-10 08:15 / šaltinis: tv3.lt
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Įsibėgėjus rudeniui, akys raibsta nuo parduotuvių lentynose įsitaisiusių moliūgų gausos, o parsinešę namo šią daržovę dažniausiai dedame į troškinius ar trintas sriubas. Visgi šios universalios gėrybės panaudojimo būdų yra kur kas daugiau – skirtingiems patiekalams tinka ne tik minkštimas, bet ir sėklos bei plaušingoji dalis. Kaip panaudoti visą moliūgą, paruošti iš jo skirtingų patiekalų ir kasdien mėgautis įvairove, pasakoja žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“.

Moliūgo pyragas

Įsibėgėjus rudeniui, akys raibsta nuo parduotuvių lentynose įsitaisiusių moliūgų gausos, o parsinešę namo šią daržovę dažniausiai dedame į troškinius ar trintas sriubas. Visgi šios universalios gėrybės panaudojimo būdų yra kur kas daugiau – skirtingiems patiekalams tinka ne tik minkštimas, bet ir sėklos bei plaušingoji dalis. Kaip panaudoti visą moliūgą, paruošti iš jo skirtingų patiekalų ir kasdien mėgautis įvairove, pasakoja žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“.

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„Moliūgas – viena tų daržovių, be kurių sunkiai įsivaizduojamas rudens meniu: jis sotus, nebrangus ir naudingas organizmui. Panaudojus pagrindinę moliūgo dalį dažnai tenka sukti galvą, ką daryti su likusiomis sėklomis ar plaušais, tačiau ir juos galima sumaniai panaudoti virtuvėje – iš vieno moliūgo paruošti kelis sočius patiekalus savaitei, o sėklas paskrudinti ir panaudoti kaip užkandį ar pagardą. Tai padės ne tik sutaupyti, bet ir išvengti maisto švaistymo“, – pataria „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.

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Renkantis moliūgus verta atkreipti dėmesį tiek į jų kokybę, tiek ir į tai, kokiomis sąlygomis jie buvo auginami. Tai geriausiai parodo tarptautiniai sertifikatai.

„Iš savo vaisių ir daržovių tiekėjų reikalaujame tarptautinio „GLOBALG.A.P.“ sertifikato. Jis patvirtina, kad ūkiuose laikomasi nustatytų maisto saugos, atsekamumo, gamybos procesų ir aplinkosaugos reikalavimų. „GLOBALG.A.P.“ sertifikavimo sistema taip pat turi papildomą GRASP modelį, kuriuo vertinamos ūkiuose taikomos darbuotojų gerovės ir darbo sąlygų praktikos. GRASP modelis yra privalomas visiems „Lidl Lietuva“ vaisių ir daržovių tiekėjams“, – teigia M. Anilionė.

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Universalumu pasižyminti daržovė

Visi žinome, kad iš moliūgo galima paruošti sočias ir kvapnias trintas sriubas ar troškinius, tačiau virtuvėje verta išbandyti ir daugiau skirtingų jo panaudojimo būdų. Keptas moliūgas puikiai tinka kaip garnyras prie mėsos ar žuvies patiekalų, o ieškantiems įprastos bulvių košės alternatyvos patiks sutrintas su šlakeliu pieno ir pagardintas prieskoninėmis žolelėmis: čiobreliais, rozmarinais ar kalendromis.

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Keptas moliūgas gali tapti ir puikiu salotų ingredientu – tereikia jį derinti su šviežiais špinatais ir sūriu, pavyzdžiui, feta, gorgonzola, mocarela ar burata. Subtilų moliūgo skonį puikiai išryškina lazdyno, pekano ar graikiniai riešutai.

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„Ieškantiems įdomesnių skonių verta išbandyti ir moliūgų pesto. Keptą moliūgą sutrinkite su tarkuotu kietuoju sūriu, keliomis česnako skiltelėmis ir graikiniais riešutais – turėsite gardų užkandį ar pagardą kitiems patiekalams. Taip viena daržovė gali tapti kelių visiškai skirtingų patiekalų pagrindu – skoniai nepabos, o maistas bus ne tik gardus ir maistingas, bet ir nebrangus“, – sako M. Anilionė.

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Ne tik sriuboms, bet ir į pyragą

Moliūgas puikiai dera ne tik pikantiškuose patiekaluose, bet ir desertuose. Rudenį ypač mėgstami kvapnūs moliūgų pyragai, tačiau iš jo galima kepti ir keksiukus, keksus ar sausainius.

„Daugeliui saldžių patiekalų su moliūgais naudojama moliūgų tyrė, kurią labai lengva pasigaminti patiems. Moliūgą perpjaukite pusiau, išskobkite sėklas, dėkite į kepimo skardą pjūviu į viršų ir kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie valandą. Patikrinkite, ar moliūgas gerai iškepė – minkštimas turi būti minkštas ir lengvai kabintis šaukštu. Atvėsusį minkštimą išskobkite, sudėkite į smulkintuvą ir sutrinkite iki vientisos, tolygios masės“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.

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Moliūgų tyrė pravers ne tik desertams – ją galima naudoti kepant blynus, ruošiant makaronų padažus, rizotą, troškinius ar kitus patiekalus.

Neišmeskite minkštimo plaušelių

Moliūgo dalis aplink sėklas, vadinama plaušais arba minkštimo plaušeliais, dažniausiai išmetama darinėjant moliūgą, nors joje gausu skaidulų ir vitaminų, o panaudojimo būdų virtuvėje – ne vienas. Plaušelius su sėklomis galima pamerkti į vandenį – tuomet sėklas bus lengviau atskirti, o likusią plaušingąją dalį panaudoti įvairiems patiekalams.

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„Plaušingoji moliūgo dalis puikiai tiks verdant daržovių sultinį, trintas sriubas ar troškinius. Ją taip pat galima panaudoti ruošiant rizotą, įvairius makaronų patiekalus ar indiškus karius. Įmaišyta į desertus ji suteiks ne tik moliūgui būdingą skonį, bet ir įdomesnę tekstūrą. Patogu ir tai, kad plaušingosios dalies nereikia atskirai kepti – pakanka ją įmaišyti į gaminamą patiekalą, todėl ruošiant greitą vakarienę galima sutaupyti laiko“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.

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Moliūgų sėklos – puikus energijos šaltinis

Išdarinėję moliūgą neišmeskite ir sėklų – jose gausu cinko, magnio, geležies ir kalio. Jos taip pat yra augalinių baltymų šaltinis. Nors dažnas įpratęs moliūgų sėklas pirkti jau paruoštas, skanų, maistingą ir nebrangų užkandį labai lengva pasigaminti ir patiems.

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„Atskyrę sėklas nuo minkštimo, jas nuplaukite, gerai išdžiovinkite, apšlakstykite aliejumi ir pagardinkite mėgstamais prieskoniais, pavyzdžiui, malta paprika ar česnakų milteliais. Kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–30 minučių, retkarčiais pamaišydami, kol sėklos taps auksinės spalvos ir traškios. Jos tiks ne tik kaip skanus ir maistingas užkandis, bet ir kaip pagardas salotoms, sriuboms ar košėms“, – pataria M. Anilionė.

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Šviežių, kokybiškų ir pigių moliūgų įsigyti visose 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
moliūgų pyragas
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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
moliūgų pyragas
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