„Lidl Lietuva“ darbuotojų sveikatos draudimui skyrė daugiau nei pusę milijono eurų

Šeštus metus iš eilės geriausių darbdavių Lietuvoje ir Europoje sąraše esančios „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė sako, kad papildomas sveikatos draudimas yra itin darbuotojų vertinama priemonė, skatinanti dar labiau rūpintis savo sveikata.

„Praėjusiais metais trys ketvirtadaliai kolegų tokiu būdu įsigijo vaistų, medicinos pagalbos priemonių, vitaminų ir maisto papildų – šia draudimo paslaugų kategorija pasinaudojo 73 proc. įmonės darbuotojų. Antroje pagal populiarumą vietoje – odontologijos ir optikos paslaugos, jomis pasinaudojo 40 proc. darbuotojų, o trečioje – ambulatorinio gydymo ir diagnostikos paslaugos, kuriomis pasinaudojo 34 proc. komandos narių“, – sako S. Savickienė.

Papildomas sveikatos draudimas suteikia galimybę visiems darbuotojams naudotis privačių sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis – gydytis pasirinktose klinikose, lankytis pas gydytojus specialistus, atlikti įvairius tyrimus, pirkti vaistus ir naudotis kitomis sveikatos stiprinimo paslaugomis.

Rūpintis savo sveikata ir pasinaudoti papildomo sveikatos draudimo naudomis skatina ir patogus jų valdymas. Pasirinkti paslaugas bei matyti atliktų paslaugų istoriją darbuotojai gali itin paprastai – mobiliojoje draudimo bendrovės programėlėje.

Dar daugiau naudų fizinei ir emocinei sveikatai

„Lidl Lietuva“ visapusiškai rūpinasi ir darbuotojų artimųjų sveikata – jiems siūlo ne tik papildomo sveikatos draudimo, bet ir kitas sveikatą stiprinančias naudas.

„Kasmet prasidėjus šaltajam metų sezonui visus darbuotojus bei jų atžalas iki 14 metų kviečiame pasiskiepyti nemokama vakcina nuo gripo. Taip pat kiekvienais metais komandos narius aprūpiname vitaminų rinkiniais imuniteto stiprinimui“, – pasakoja S. Savickienė.

Be to, „Lidl Lietuva“ visiems komandos nariams suteikia galimybę nemokamai apsilankyti dešimtyje psichologo ar gydytojo psichoterapeuto seansų per metus bei anonimiškai konsultuotis su psichologines, teisines ir finansines konsultacijas teikiančiais specialistais.

