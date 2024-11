LEA: spalį daugiausia elektros energijos generavo vėjo ir saulės elektrinės

LEA duomenimis, šiemet saulės elektrinių leistina generuoti galia išaugo 77,3 proc., palyginti su 2023 metais. Saulės elektrinės nuo metų pradžios pagamino daugiau elektros energijos, nei buvo pagaminta per 2020–2023 metus kartu sudėjus ir skirtumas vis didėja: šiemet saulės elektrinės pagamino 1,36 TWh, kai per pastaruosius ketverius metus buvo pagaminta apie 1,17 TWh elektros energijos.

Lyginant nacionalinę gamybą ir suvartojimą, saulės elektrinės per šių metų dešimt mėnesių pagamino daugiau elektros nei pernai per visus metus suvartojo Klaipėdos apskritis (1,30 TWh).

Vis tik vėjo elektrinių generacija spalį išliko svarbiausia. Jų leistina generuota galia per šių metų dešimt mėnesių, palyginti su 2023 m., išaugo 25,2 proc., o pagamintos elektros energijos kiekis artimas pernai per visus metus vėjo elektrinių pagamintam elektros energijos kiekiui. Šiemet šios elektrinės jau pagamino 2,47 TWh elektros energijos, pernai per visus metus – 2,52 TWh, 2020–2022 m.s pagamindavo apie 1,36–1,54 TWh elektros energijos per metus.

Pasak agentūros, šiais metais vėjo elektrinės jau pagamino panašiai tiek elektros energijos, kiek pernai per visus metus suvartojo Kauno (1,99 TWh) ir Marijampolės (0,45 TWh) apskritys kartu sudėjus. 2021 metais vėjo elektrinių metinė gamyba siekė 1,36 TWh ir būtų tik iš dalies padengusi Kauno miesto (0,98 TWh) ir Marijampolės apskrities vartojimą (0,45 TWh).