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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Latvijos alkoholinių gėrimų gamintoja dalį gamybos perkėlė į Lietuvą

2026-10-05 11:29 / šaltinis: BNS
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2026-10-05 11:29
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Finansinių sunkumų turinti Latvijos alkoholinių gėrimų gamintoja „Amber Latvijas Balzams“ iki spalio 5 d., pirmadienio, privalo parengti teisinės apsaugos planą ir suderinti jį su kreditoriais. Šis planas apsaugo kreditorių interesus ir leistų įmonei tęsti veiklą. Tuo metu pati įmonė optimizuoja išlaidas ir jau gamina dalį savo produktų Lietuvoje, praneša Latvijos radijas.

Latvijos vėliava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Finansinių sunkumų turinti Latvijos alkoholinių gėrimų gamintoja „Amber Latvijas Balzams“ iki spalio 5 d., pirmadienio, privalo parengti teisinės apsaugos planą ir suderinti jį su kreditoriais. Šis planas apsaugo kreditorių interesus ir leistų įmonei tęsti veiklą. Tuo metu pati įmonė optimizuoja išlaidas ir jau gamina dalį savo produktų Lietuvoje, praneša Latvijos radijas.

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Šių metų vasarį Rygos miesto teismas patenkino bendrovės prašymą pradėti jos atžvilgiu teisinės apsaugos procesą, kurį ji pateikė motyvuodama būtinybe jos finansiniams įsipareigojimams restruktūrizuoti.

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Kaip bendrovė pranešė biržai, šių metų pirmąjį pusmetį jos apyvarta sumažėjo trečdaliu iki 24,6 mln. eurų. Kipre, vienoje iš pagrindinių „Balzams“ rinkų, pajamos sumažėjo dar labiau – 35 proc. Pirmąjį pusmetį bendrovė patyrė beveik milijono eurų nuostolį, palyginti su pernai uždirbtu pelnu.

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Šiuo metu bendrovė toliau dirba siekdama restruktūrizuoti savo įsipareigojimus ir stabilizuoti veiklą. Šią vasarą įmonė perkėlė putojančio vyno „Rigas šampanietis“ gamybą į Lietuvą. Taip pat buvo pakeistas produkto pavadinimas – dabar jis vadinasi „Rigas dzirkstošais“. Įmonės darbuotojai teigia, kad gamyba buvo perkelta siekiant sumažinti išlaidas. Įmonė dar nėra paskelbusi oficialaus pareiškimo.

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„Nuo COVID pandemijos pradžios alkoholio pardavimų apimtys mažėja. Paprasčiausiai tariant, rinka traukiasi ir mums reikia rasti išeitį… Mūsų gamybos pajėgumai Latvijai yra per dideli, todėl logiška, kad gamintojai stengiasi viską konsoliduoti ir gaminti vienoje vietoje. Geriau užtikrinti, kad visa įranga veiktų 100 proc. pajėgumu, nei turėti 50 proc. vienoje vietoje ir 50 proc. kitoje. Viskas susidaro į išlaidas“, – padėtį rinkoje paaiškino šio sektoriaus ekspertas ir Latvijos someljė asociacijos narys Ainas Sedleniekas.

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Jis taip pat teigė, kad „Balzams“ problemų šaknys glūdi ne Latvijos rinkoje, o išorinėse eksporto rinkose. Tai patvirtina pačios bendrovės biržai pateikta informacija.

Konkrečiai tai susiję su „Stoli“ grupės eksporto užsakymų sumažėjimu, ypač JAV rinkoje, kurioje prieš dvejus metus prasidėjo reorganizavimas pagal JAV bankroto kodekso 11-ąjį skyrių, taip pat su vartojimo sumažėjimu ne tik Baltijos šalyse, bet ir kitose rinkose.

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Poveikį taip pat turėjo akcizo padidinimas ir gamybos pagal sutartį užsakymų sumažėjimas. Tiek „Stoli“, tiek „Elit“ produktų pardavimo apimtys sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Bendrovė paaiškino, kad ypač per pastaruosius metus pasaulinė stipriųjų alkoholinių gėrimų rinka patyrė reikšmingą nuosmukį, o vartotojų įpročiai pasikeitė.

Iki pirmadienio kreditoriai turi patvirtinti bendrovės teisinės apsaugos planą. Ar šis planas bus patvirtintas, priklausys vien tik nuo didžiausio kreditoriaus – Valstybinės mokesčių tarnybos. Nei tarnyba, nei bendrovė nepateikė jokių papildomų komentarų Latvijos radijui.

„Amber Latvijas Balzams“ yra tarptautinės alkoholinių gėrimų gamybos ir platinimo grupės „Amber Beverage Group“, priklausančios milijardieriui Jurijui Šefleriui, dalis.

indeliai.lt

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