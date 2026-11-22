Kaip rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys, iš viso kartu su savo balsą atidavusiais iš anksto rinkėjais aktyvumas rinkimuose siekė 27,87 proc.
VRK duomenimis, šiuose rinkimuose balsavimo teisę turi 28,4 tūkst. rinkėjų. Balsą atiduoti galėjo Ignalinos rajone, Visagino ir Zarasų rajone esančių savivaldybių gyventojai.
Dėl mandato parlamente varžosi du daugiausiai rinkėjų balsų per pirmąjį balsavimą surinkę kandidatai – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) iškeltas Gintautas Kindurys ir Liberalų sąjūdžio kandidatė Mėta Paulauskė.
Pirmajame rinkimų ture iš viso dalyvavo 11 kandidatų.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.
Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.