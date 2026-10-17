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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lankosi gyventojų namuose ir tikrina nuotekas: įspėja – susitvarkykite

2026-10-17 12:00 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-17 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Per reidus balandžio 1–rugsėjo 30 d. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Švenčionėlių, Švenčionių, Pabradės ir Nemenčinės aglomeracijose organizavo reidus – vykdė individualiai tvarkomų nuotekų išleidimo į aplinką priežiūrą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Aplinkosaugininkų patikrinimai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
GALERIJA (35)

Per reidus balandžio 1–rugsėjo 30 d. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Švenčionėlių, Švenčionių, Pabradės ir Nemenčinės aglomeracijose organizavo reidus – vykdė individualiai tvarkomų nuotekų išleidimo į aplinką priežiūrą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

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Bendradarbiaudami su savivaldybių atstovais aplinkosaugininkai tikrino, ar nuotekos tvarkomos laikantis aplinkosaugos reikalavimų.  

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Šie reidai buvo skirti nustatyti, ar individualiai tvarkomos nuotekos neteršia aplinkos, ir paskatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, kurių plėtrai buvo skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos. Įgyvendinant šiuos projektus siekiama, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi įrengta infrastruktūra, o buitinės nuotekos būtų surenkamos ir išvalomos centralizuotai.  

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Pareigūnai tikrino, ar nuotekos neteisėtai neišleidžiamos į aplinką, ar nuotekų kaupimo rezervuarai yra sandarūs, o sukauptos nuotekos tinkamai išvežamos ir perduodamos tvarkyti.   

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(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aplinkosaugininkų patikrinimai, Aplinkos apsaugos departamentas

Vykdę reidus pareigūnai su savivaldybės atstovais bendrai patikrino 145 objektus. Švenčionėliuose patikrinti 45 gyvenamieji namai, Švenčionyse iš viso 13 namų, o Pabradėje – 71-as gyvenamasis namas. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamoje aglomeracijoje su įrengtais centralizuotais vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklais Avižienių mstl., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. patikrinta 15 gyvenamųjų namų ir du ūkio subjektai.   

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Konsultavo gyventojus ir priminė apie prievoles

Pareigūnai reidų metu taip pat konsultavo gyventojus ir priminė apie prievoles laikytis aplinkosaugos reikalavimų, tvarkant nuotekas.  

Aplinkosaugininkai, vykdę reidus, nenustatė netinkamai eksploatuojamų ir teršiančių aplinką nuotekų kaupimo rezervuarų, biologinių nuotekų valymo įrenginių. Tačiau keliems gyventojams buvo pateiktos rekomendacijos dėl šių įrenginių būklės ir dokumentacijos tvarkymo.    

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Aplinkos apsaugos departamento specialistai yra parengę atmintinę „Nuotekos“, kurioje gyventojai ras svarbiausią informaciją apie nuotekų kaupimo rezervuarų ir biologinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimą bei kitus reikalavimus.   

Jei kyla aplinkosaugos klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected].    

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected]

indeliai.lt

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