LAKD planuoja keisti pavadinimą

Direkcija pavadinimo keitimą priskyrė prie prioritetinių šių metų darbų.

„Gavus akcininko pritarimą planuojama keisti įmonės pavadinimą ir atnaujinti prekės ženklą“, – teigiama LAKD pranešime.

Anot jo, nuo praėjusių metų pradžios, kai LAKD pradėjo veikti kaip akcinė bendrovė, joje įvyko daug struktūrinių pokyčių.

Direkcijos vadovas Marius Švaikauskas sako, kad 2024 metais įmonė žada išlaikyti darbų tempą ir tęstinumą, tęsti įmonės pertvarką.

„Tarp svarbiausių prioritetų išlieka šalies tiltų ir viadukų tvarkymas, strateginių bei karinio mobilumo projektų įgyvendinimas, toliau tęsime ir įmonės transformaciją“, – pranešime sakė M. Švaikauskas.

Tarp šių metų prioritetų taip pat įvardijama magistralės „Via Baltica“ nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija rekonstrukcijos tąsa, kelio Vilnius–Utena remontas, Jonavos aplinkkelio statyba, A. Meškinio tilto per Nerį rekonstrukcija Kaune, kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai estakados ir Trakų viaduko kapitalinis remontas, tiltų per Nevėžį, Šuniją ir Dubysą rekonstrukcija, laikinojo tilto per Kruną statyba.