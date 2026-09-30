Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klientų valdybos balsas neliko tik apklausose: štai ką „Iki“ pakeitė pagal jų pasiūlymus

REKLAMA / 2026-09-30 10:52 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ką bendro turi patogesnė „Iki“ programėlė, patobulinti „IKI Šefų“ patiekalai, senjorams pritaikyti sprendimai ir net akcijų komunikacijoje pasirodęs voveriukas? Prie visų jų prisidėjo patys „Iki“ pirkėjai. Jau dvi kadencijas veikusios klientų valdybos nariai ne tik dalijosi pastebėjimais, bet ir degustavo, balsavo, išbandė sprendimus bei siūlė, ką būtų galima daryti kitaip. Dabar „Iki“ skirtinguose Lietuvos miestuose buria jau trečiąją klientų valdybą, o ką joje gali nuveikti pirkėjai, geriausiai parodo ankstesnių kadencijų rezultatai – jų idėjos jau virto konkrečiais pokyčiais.

IKI klientų valdyba

Ką bendro turi patogesnė „Iki“ programėlė, patobulinti „IKI Šefų“ patiekalai, senjorams pritaikyti sprendimai ir net akcijų komunikacijoje pasirodęs voveriukas? Prie visų jų prisidėjo patys „Iki“ pirkėjai. Jau dvi kadencijas veikusios klientų valdybos nariai ne tik dalijosi pastebėjimais, bet ir degustavo, balsavo, išbandė sprendimus bei siūlė, ką būtų galima daryti kitaip. Dabar „Iki“ skirtinguose Lietuvos miestuose buria jau trečiąją klientų valdybą, o ką joje gali nuveikti pirkėjai, geriausiai parodo ankstesnių kadencijų rezultatai – jų idėjos jau virto konkrečiais pokyčiais.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Klientų valdybą kūrėme tam, kad pirkėjo balsas būtų girdimas ne tik apklausose, bet ir priimant konkrečius sprendimus. Per dvi kadencijas jos nariai mums padėjo pažvelgti į parduotuves, produktus ir paslaugas iš skirtingų žmonių perspektyvos, o jų pastebėjimai ne kartą parodė, kur galime duoti daugiau gero – nuo patogesnės apsipirkimo patirties iki geriau pirkėjų poreikius atliepiančių sprendimų. Vieni pokyčiai matomi iš karto, kiti slypi detalėse, tačiau būtent jos dažnai lemia, ar kasdien apsipirkti yra paprasta ir patogu. Matydami tokio bendradarbiavimo rezultatus norime jį tęsti ir įtraukti dar daugiau pirkėjų“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

REKLAMA

Pirkėjų idėjos – ir „Iki“ programėlėje

Klientų valdybos narių idėjos pasiekė ir „Iki“ programėlę – ne vienas jų pasiūlymas virto konkrečiais jos patobulinimais. Jos nariai dalijosi savo naudojimosi patirtimi ir siūlė, kokie pokyčiai ją galėtų padaryti dar patogesnę.

REKLAMA
REKLAMA

Taip programėlėje buvo patobulinta akcijų paieška, pirkinių istorija tapo lengviau pasiekiama, atsirado daugiau partnerių ne tik Vilniuje, bet ir regionuose, o nauji pasiūlymai pradėti žymėti aiškiau. Valdybos nariai taip pat padėjo tobulinti „Pigintuvo“ pasiūlymus ir teikė idėjas dėl patogesnio naudojimosi dovanų kortelėmis, mėnesio iššūkio atvaizdavimo bei mėgstamų prekių žymėjimo.„Programėlę tobuliname nuolat, todėl klientų valdybos narių grįžtamasis ryšys mums buvo itin vertingas. Vienus pasiūlymus pavyko įgyvendinti greitai, kitiems prireikė daugiau laiko, tačiau svarbiausia, kad į juos buvo įsiklausyta. Viena dažniausiai aptariamų temų buvo „Pigintuvo“ naudojimas – pirkėjai siūlė ne tik plėsti prekių, kurioms taikoma nuolaida, asortimentą, bet ir ieškoti būdų, kaip juo naudotis patogiau. Klientų valdybos nariai atkreipė dėmesį, kad apsiperkant būtų paprasčiau, jei nereikėtų atskirai naudoti lojalumo programėlės ir „Pigintuvo“ kodų. Šį pasiūlymą įgyvendinome šią vasarą, sujungdami aktyvuojamas nuolaidas į vieną QR kodą. Tokie pavyzdžiai rodo, kad net ir nedideli pokyčiai gali reikšmingai pagerinti kasdienę apsipirkimo patirtį, todėl pirkėjų įžvalgas vertiname kaip svarbią programėlės ir kitų sprendimų tobulinimo dalį“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugiau dėmesio – patogesnei senjorų apsipirkimo patirčiai

Klientų valdyboje savo patirtimi dalijosi ir senjorai bei žmonės su negalia, o jų įžvalgos padėjo į apsipirkimą pažvelgti iš skirtingų pirkėjų perspektyvos. Dar pirmosios kadencijos metu buvo pakeistas elektroninių kainolapių informacijos atvaizdavimas – padidinti šriftai ir kainos, kad jas būtų patogiau perskaityti skirtingo amžiaus žmonėms.

REKLAMA

Daugiau dėmesio senjorams skirta ir komunikacijoje – nuo edukacinių vaizdo įrašų iki praktinės pagalbos parduotuvėse. Vieno pirmosios klientų valdybos narių Viktoro iniciatyva gimė „Išmanių senjorų“ mokymai, kuriuose senjorai savanoriai kitus senjorus mokė naudotis savitarnos kasomis.

REKLAMA

Pirkėjų verdiktas – nuo „IKI Šefų“ patiekalų iki kepinių

Klientų valdybos nariai turėjo progą ne tik išsakyti nuomonę, bet ir paragauti produktų dar prieš jiems pasiekiant parduotuvių lentynas. Jų pastabos padėjo tobulinti „IKI Šefų“ patiekalus ir formuoti šios linijos asortimentą, o degustacijose nariai prisidėjo ir prie naujų konditerijos gaminių atrankos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar daugiau įspūdžių paliko apsilankymas „Iki“ kepykloje, kur valdybos atstovai iš arti pamatė, iš ko ir kaip gaminami tortai, pyragai bei kiti konditerijos gaminiai. Jie pripažino, kad tai, ką išvydo, net pranoko jų lūkesčius – ypač nustebino naudojami natūralūs ingredientai ir tai, kiek daug darbo atliekama rankomis. Būtent rankų darbas buvo išskirtas kaip svarbiausia „Iki“ kepinių savybė. „Net nepagalvojau, kad nors naudojamasi naujausiomis technologijomis darbo palengvinimui, tiek daug čia nuveikiama rankomis – nuo vaisių pjaustymo iki tortų puošimo ar kremo tepimo“, – po apsilankymo sakė pirmosios klientų valdybos narė Laura.

REKLAMA

Ne mažiau įdomi ir ilgametės „Iki“ ambasadorės Vidos istorija. Ji daugelį metų kaupė iš „Iki“ leidinių iškirptus receptus ir savo sukaupta kolekcija leido pasidalyti su kitais pirkėjais. Vidos istorija ir jos išsaugoti receptai tapo įkvėpimo šaltiniu ir dabartiniams klientams.

REKLAMA

Be laktozės, be glitimo, veganiška –  pastebėti paprasčiau

Klientų valdybos įžvalgos prisidėjo ir prie aiškesnio pasiūlymų žymėjimo parduotuvėse – dar pirmosios Klientų valdybos metu atsirado klientų aiškiai 1+1 pasiūlymus žymintys karuliai prie elektroninių kainų etikečių. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėmesio sulaukė ir skirtingų mitybos poreikių turintys pirkėjai. Parduotuvėse testuotas produktų be laktozės, glitimo, pridėtinio cukraus ar veganiški gaminių atskyrimas, o šiems poreikiams buvo pritaikomi ir specialūs pasiūlymai bei nuolaidos, daugiau dėmesio tokio produktai sulaukė ir kassavaitiniuose leidiniuose.

REKLAMA

Įtraukimas į vidinius įmonės procesus

Klientų valdybos nariai prisidėjo ne tik prie matomų pokyčių parduotuvėse ar programėlėje, bet ir prie vidinių „Iki“ procesų tobulinimo. Jie buvo kviečiami į diskusijas su skirtingų sričių komandomis, dalijosi savo patirtimi ir padėjo vertinti, kaip kasdieniai sprendimai atrodo iš pirkėjo perspektyvos. Jų įžvalgos prisidėjo prie aptarnavimo standarto tobulinimo, o pateiktas grįžtamasis ryšys padėjo ieškoti būdų, kaip užtikrinti dar geresnę apsipirkimo patirtį visiems pirkėjams.

REKLAMA

Dalis pasiūlymų virto ir konkrečiais bandymais parduotuvėse. Dar pirmosios klientų valdybos metu aštuoniose parduotuvėse buvo testuojamas paprastesnis vaisių ir daržovių perrinkimo mechanizmas, taip pat sprendimai, kaip operatyviai atlyginti pirkėjams už pastebėtus netinkamos kokybės vaisius ar daržoves. Tokie projektai leido ne tik įvertinti pirkėjų idėjas praktikoje, bet ir priimti duomenimis bei realia patirtimi grįstus sprendimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų tikslas yra ne tik išgirsti pirkėjų nuomonę, bet ir į ją atsižvelgti, o ten, kur įmanoma, idėjas išbandyti praktiškai. Ne visi pasiūlymai tampa nuolatiniais sprendimais, tačiau juos testuojame tam, kad turėtume aiškius atsakymus, kas veikia, o kas ne. Kaip ir tikroje valdyboje, pristatome nuveiktus darbus, dalijamės informacija apie vykstantį procesą ir priimtus sprendimus. Tikime, kad sprendimų priėmimo centre visuomet turi būti žmogus, nes kartais net ir nedidelis pokytis gali reikšmingai pagerinti kliento patirtį“, – sako G. Kitovė.

Po dviejų kadencijų – kvietimas į trečiąją „Iki“ klientų valdybą

Klientų valdybos nariai savo žodį tarė net sprendžiant, kas taps naujuoju „Iki“ akcijų veidu – jų balsus pelnė voveriukas. Šiandien jis jau gerai pažįstamas pirkėjams visoje Lietuvoje – pasitinka juos „Iki“  internetiniame puslapyje, akcijų leidiniuose ir socialiniuose tinkluose.

„Per dvi kadencijas pamatėme, kiek daug skirtingų sričių gali paliesti pirkėjų įžvalgos. Klientų valdybos nariai ne tik sako, ką mano – jie išbando, degustuoja, balsuoja ir dalijasi savo kasdiene patirtimi. Todėl mums svarbu suburti kuo įvairesnių žmonių: kuo skirtingesnės jų patirtys, tuo daugiau galimybių pastebėti, ką galime daryti dar geriau“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

REKLAMA

Tęsti šį bendradarbiavimą „Iki“ kviečia ir naujus pirkėjus – jau buriama trečioji klientų valdyba, kuri šią kadenciją keliaus po Lietuvą. Pirmoji jos sesija spalio 28 d. įvyks Panevėžyje, o toliau valdybos nariai susitiks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir dar viename mieste, kurį registruodamiesi padės išrinkti patys pirkėjai. Registracijos anketa: https://iki.lt/klientu-valdyba-anketa/.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
parduotuvė iki
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Buriama nauja klientų valdyba
Jūsų idėja gali pakeisti „Iki“: trečioji klientų valdyba keliaus po skirtingus Lietuvos regionus (1)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
Vilnius
Klaipėda
parduotuvė iki
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų