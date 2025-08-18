Klaipėdos uosto krova šiemet augo iki 21 mln. tonų

Anot pranešimo, šiemet krauta 7,5 mln. tonų krovinių konteineriuose – 37 proc. daugiau nei pernai (jei sudarė 35 proc. visų krovinių). Sąlyginių konteinerių (TEU, standartinio 20 pėdų konteineriai) perkrauta beveik 800 tūkst. – 29 proc. daugiau, ro-ro krovinių srautas išaugo 6 proc. iki 3,7 mln. tonų (17 proc. visų krovinių).
Pasak pranešimo, ryškiausias augimas šiemet fiksuotas iškasenų ir statybinių medžiagų krovos segmente – 44 proc. iki 1,3 mln. tonų, o tai lėmė augančios kelių ir geležinkelių statybų apimtys.
Trečdaliu (30 proc.) išaugo suskystintų gamtinių dujų krova – iki beveik 1,3 mln. tonų, naftos krovinių – 2 proc. iki 2,3 mln. tonų.
Šiemet uoste perkrauta 388 tūkst. tonų medienos krovinių, arba 12 proc. mažiau, 3 proc. iki 887 tūkst. tonų mažėjo trąšų krova, 17 proc. iki 1,5 mln. tonų smuko grūdų krova, 18 proc. iki 698 tūkst. tonų – metalo laužo, o tai galėjo lemti JAV muitai, kurie kiek sumenkino Turkijos metalo žaliavų poreikį.
Į Klaipėdos uostą per 7 mėnesius atplaukė 3084 laivai – 1 proc. mažiau nei pernai, aptarnauta apie 242 tūkst. keleivių, kruiziniai laivai atplukdė dar per 44 tūkst. žmonių – 15 proc. daugiau.
