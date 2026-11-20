Klaipėdos miesto savivaldybės Teisės skyriaus vedėjo Andriaus Kačalino teigimu, VPT rekomendacija nėra privaloma, todėl nėra ir grėsmės, kad paslaugos nutrūks.
„Savivaldybė vertina Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje pateiktus argumentus. VPT rekomendacija nutraukti vidaus sandorį nėra teisiškai privaloma, todėl grėsmės, kad viešojo transporto paslaugų teikimas nutrūks, nėra“, – komentare BNS teigė A. Kačalinas.
„Savivaldybė savo motyvuotą poziciją tarnybai pateiks nustatytu terminu. Savivaldybės prioritetu išlieka nepertraukiamas, kokybiškas ir gyventojams prieinamas viešasis transportas“, – pridūrė jis.
A. Kačalinas nekomentavo, ar savivaldybė svarsto kreiptis į teismą dėl VPT išvados.
Kaip rašė BNS, tarnyba nustatė, kad vidaus sandoris dėl keleivių vežimo su savivaldybės valdomomis įmonėmis „Klaipėdos paslaugos“ ir „Klaipėdos keleivinis transportas“ dirbtinai ribojo konkurenciją ir yra neteisėtas.
Ji savivaldybei rekomenduoja sandorį nutraukti ir, jei reikės, paslaugas įsigyti skelbiant viešą konkursą.
VPT pabrėžė, kad vidaus sandoriai gali būti sudaromi tik išskirtiniais atvejais, tačiau savivaldybė neįrodė, kad buvo atlikta alternatyvų analizė, įskaitant galimybę paslaugas įsigyti konkurso būdu, skaidyti jas į dalis ar taikyti mišrų modelį.
Vidaus sandoris sudarytas pernai rugpjūtį, o šiemet vasarį šalys pasirašė dar vieną susitarimą ir nutarė laikinai nereikalauti iš įmonių naujų autobusų bei nebausti už pažeidimą, kai keleiviai vežami senesniais ir mažesniais nei numatyta sutartyje autobusais.
Sutartis galioja septynerius metus, be to, numatyta galimybė ją pratęsti dar trejiems metams.