Kitąmet Vilniuje – dar daugiau kelio darbų: skelbia, kas bus tvarkoma

Miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad Senamiestyje bus atnaujinami daugelio gatvių inžineriniai tinklai, todėl kai kurios gatvės pasikeis neatpažįstamai. Be to, bus tvarkomos automobilių aikštelės mikrorajonuose.

„Daug padaryta, bet dar daug reikia tvarkyti, kitais metais planuojame ne mažiau 120 kilometrų vėl ištisinės asfalto darbų atlikimui, prioritetas bus skiriamas prasčiausios kokybės gatvėms“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė meras.

Bus tvarkomas Vilniaus senamiestis

Anot mero, ne tik bus atnaujinama ištisinė kelio danga, bet ir inžineriniai tinklai Senamiestyje, tvarkomos automobilių aikštelės miegamuosiuose rajonuose.

„Mes turime labai tragišką būklę Senamiestyje, visas Senamiestis yra perpuvęs su inžineriniais tinklais, jie yra tarybiniais metais kloti, nėra daug kur lietaus nuotekų tinklų, lietus bėga į tą patį nuotekų tinklą, kuris atbėga į Titnago gatvės nuotekų valyklą“, – teigė V. Benkunskas.

Anot jo, darbai Senamiestyje jau projektuojami.

„Šiuo metu yra projektuojamas daugelio Senamiesčio gatvių inžinerinių tinklų remontas, mes turėsime perkasti labai daug Senamiesčio gatvių, pakloti naujus tinklus ir tada sutvarkyti viršutinę dangą. Tokios gatvės, kaip Barboros, Radvilaitės gatvė, Maironio gatvė, jos pasikeis neatpažįstamai“, – nurodė V. Benkunskas.

„Ruošiamės daryti investicijas daugiau negu šimtame Vilniaus seniūnijų kelių, kuriuose kompleksiškai bus sprendžiami keli dalykai: pirmiausia, sutvarkoma asfaltinė danga įvažiavimuose į kiemus, kiemų parkavimo aikštelėse, sutvarkomi pėsčiųjų takai, jeigu jie ten yra, jeigu ne – bus įrengti, ir korinės dangos pagrindu bus papildomai įrengiamos stovėjimo vietos“, – pasakojo jis.

Nurodo, kiek galėtų kainuoti darbai

Anot mero, rudenį Vilniaus gatvėse buvo atliekami tyrimai, pagal juos bus nustatytos tikslios vietos, kurių kelio dangos situacija prasčiausia.

„Rudenį baigta gatvių skanavimo procedūra, kuri dabar yra apibendrinama, ir mes turėsime rezultatus, kaip atrodo Vilniaus gatvės“, – sakė meras.

V. Benkunsko teigimu, šiuo metu dar nėra patvirtinto kitų metų infrastruktūros biudžeto, tačiau jis galėtų siekti apie 60 mln. eurų.

Šiemet Vilniaus savivaldybė atnaujino 105,6 kilometro gatvių, iš kurių 9,9 kilometro – žvyrkelių. Be to, atnaujinta 62,2 km pėsčiųjų takų is 11,2 km dviračių takų.

2022 metais atnaujinta 34,6 km gatvių, 2021 metais – 11,8 km, 2020 metais – 58 km, 2019 metais – 50,7 km.