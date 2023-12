Kitąmet vėl vyks įtraukimas į pensijų kaupimą: ką svarbu žinoti

„Sodra“ pateikia atsakymus į svarbiausius klausimus.

Kas bus įtraukiamas į kaupimą antroje pakopoje?

Kitų metų pradžioje į pensijų kaupimą bus įtraukiami tie žmonės, kurie 2024 m. sausio 2 dieną bus jaunesni nei 40 metų, dirbs samdomą darbą ar vykdys savarankišką veiklą Lietuvoje – turės galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, bus individualios įmonės savininkai ar mažosios bendrijos nariai ir t.t.

Taip pat 2024 metais bus pakartotinai įtraukiami tie žmonės, kurie atsisakė dalyvauti pensijų kaupime 2021 metais ir dar nekaupia pensijai.

REKLAMA

REKLAMA

Kokiu būdu bus siunčiami pranešimai?

Informacija apie įtraukimą į pensijų kaupimą siunčiama į asmeninę paskyrą www.sodra.lt/gyventojui. Planuojama, kad informacija bus išsiųsta po sausio 10 d. Prie paskyros prisijungti galima skirtingais būdais: elektronine bankininkyste, elektroniniu paštu arba per elektroninius valdžios vartus.

REKLAMA

Čia sužinosite, ar esate įtrauktas į pensijų kaupimą, jei taip – kokia kaupimo bendrovė Jums buvo parinkta ir ką daryti toliau.

Jei žmogus yra pasirinkęs ir kitus informavimo būdus, pranešimai apie įtraukimą į pensijų kaupimą jam siunčiami taip pat elektroniniu paštu. Jei gavėjas neperskaito pranešimo asmeninėje paskyroje, jam siunčiamas registruotas laiškas.

Ką daryti, gavus pranešimą apie įtraukimą?

Gavusieji pranešimą apie įtraukimą į pensijų kaupimą turės laiko apsispręsti iki 2024 m. birželio 30 d.

REKLAMA

REKLAMA

Jie turės tris pasirinkimo variantus. Jei norės prisijungti prie kaupimo, nieko daryti nereikės. Nuo 2024 m. liepos 1 d. automatiškai įtraukti žmonės taps pensijų kaupimo dalyviais „Sodros“ parinktoje bendrovėje bei pradės mokėti pensijų kaupimo įmokas.

Jei norės kaupti kitoje bendrovėje, nei parinkta atsitiktiniu būdu, galės sudaryti sutartį su savo pasirinkta kaupimo bendrove.

Jei apsispręs nekaupti, iki birželio 30 d. reikės pateikti prašymą asmeninėje paskyroje ar „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje ir atsisakyti dalyvauti kaupime. Prašymas atsisakyti kaupimo asmeninėje paskyroje www.sodra.lt/gyventojui bus suformuotas ir užpildytas automatiškai, tereikės paspausti mygtuką „Pateikti“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kas nutiks, jei niekaip nesureaguosiu į „Sodros“ atsiųstą pranešimą apie įtraukimą?

Žmonės, kurie kitais metais bus įtraukti į antros pakopos pensijų kaupimą ir neatsisakys dalyvavimo kaupime, nuo 2024 m. liepos 1 d. pradės kaupti „Sodros“ atsitiktiniu būdu parinktame pensijų fonde.

Ką reiškia pakartotinis įtraukimas į pensijų kaupimą?

Kaupti atsisakiusiam asmeniui kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. Kitais metais į pensijų kaupimą pakartotinai bus įtraukti tie gyventojai, kurie 2021 metais atsisakė kaupimo. Tie žmonės, kaip ir įtrauktieji pirmą kartą, galės priimti sprendimą dėl dalyvavimo pensijų kaupime iki birželio 30 d. Neatsisakę dalyvauti pensijų kaupime, jie pradės kaupti antroje pakopoje nuo 2024 m. liepos 1 d.

REKLAMA

Kai žmogus sulaukia 40 metų, jis nebeįtraukiamas į kaupimą, tačiau, nepriklausomai nuo amžiaus, gali pats pasirinkti kaupimo bendrovę ir pradėti kaupti pensijai papildomai.

Kiek lėšų reikės skirti kaupimui antroje pakopoje?

Mėnesio pensijų kaupimo įmoka sieks 3 proc. nuo visų draudžiamųjų pajamų.

Valstybės paskata papildomai pensijai kaupiančiam gyventojui siekia 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį. 2024 m. tai sudarys 27,04 Eur per mėnesį arba apie 324 eurų per metus.

REKLAMA

Jei žmogus uždirba 1 000 eurų per mėnesį (neatskaičius mokesčių), jo pensijų kaupimo įmoka sieks 30 eurų (1 000 x 3 proc. = 30 eurų).

Iš valstybės biudžeto lėšų už jį į pensijų fondą bus pervedama dar 27,04 Eur (1 802,40 Eur x 1,5 proc. = 27,04 Eur).

Bendra įmoka pensijų kaupimui sieks 57,04 Eur per mėnesį.

Kas bus, jeigu neturėsiu pinigų įmokoms mokėti?

Gyventojai moka antros pakopos pensijų kaupimo įmokas nuo savo draudžiamųjų pajamų – lėšas perveda darbdavys, kartu su kitomis socialinio draudimo įmokomis. Jeigu gyventojo pajamos sumažėja arba jis praranda darbą, atitinkamai į pensijų kaupimo fondą pervedamos mažesnės įmokos arba jos išvis nemokamos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojai taip pat gali bet kada laikinai sustabdyti antros pakopos pensijų kaupimo įmokų mokėjimą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per visą kaupimo laiką. Stabdyti įmokų mokėjimą galima tuomet, kai žmogus gauna pajamas, tačiau jam reikia lėšų kitoms reikmėms.

Ar galima atsisakyti kaupimo, jei jau dalyvauju antros pakopos pensijų kaupime?

Žmonės, 2023 metais įtraukti į pensijų kaupimą ir dėl svarbių priežasčių negalėję iki šių metų birželio 30 d. atsisakyti, turi teisę atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime ir šiam terminui pasibaigus, jeigu pateikiami svarbias priežastis įrodantys dokumentai. Juos įvertinusi „Sodros“ valdyba gali priimti sprendimą panaikinti žmogaus dalyvavimą pensijų kaupime.

REKLAMA

Pagrindinės prašymų tenkinimo priežastys yra šios:

žmogus neperskaitė pranešimo, siųsto per asmeninę paskyrą www.sodra.lt/gyventojui, ir jam nebuvo įteiktas pranešimas, siųstas registruota pašto siunta – siunta buvo grąžinta sunaikinimui, įteikta kitam asmeniui, pristatyta į gaunamųjų laiškų dėžutę, kaip paprasta korespondencijos siunta.

Pranešimas nebuvo išsiųstas registruota pašto siunta – žmogus nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Žmogus nurodė svarbias priežastis, pagrįstas dokumentais, dėl kurių kreiptis dėl dalyvavimo pensijų kaupime išregistravimo ar prašymo stabdyti pensijų įmokų pervedimą negalėjo pateikti iki birželio 30 dienos, pavyzdžiui, ilgą laiką gydėsi, turėjo ilgalaikį nedarbingumą, buvo išvykęs į ilgalaikę komandiruotę užsienio valstybėje.