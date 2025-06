Kirtis turintiems banko paskolą – pardavę būstą, pinigus atgausite ne visada?

Daugelis gyventojų negali įsigyti nekilnojamojo turto (NT) be paskolos. Įprastai kreditas už butą ar namą mokamas 30 metų, o per tą laiką gali nutikti daug kas. Pvz., dėl ligos ar prarasto darbo asmuo nebeišgali mokėti paskolos ir būsto turi atsisakyti. Bet ar tokiu atveju jis atgaus už NT bankui sumokėtus pinigus, ar liks ir be pinigų, ir be namų?