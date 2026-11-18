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Kaip elgtis paskelbus oro pavojų?
Apie įvairias grėsmes gyventojai perspėjami į mobiliuosius telefonus siunčiamais pranešimais. Todėl svarbu įsitikinti, kad telefono nustatymuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Gavus pranešimą, būtina atidžiai perskaityti jame pateiktą informaciją – kiekvienas pavojaus lygis pranešamas atskirai.
Keliaujantiems Vilniaus viešuoju transportu galioja šios taisyklės:
GELTONAS (tikėtinas oro pavojus). Viešojo transporto eismas vyksta įprastai, autobusai ir troleibusai nestabdomi. Keleiviams rekomenduojama išlikti budriems ir iš anksto pasidomėti, kur yra artimiausios priedangos kelionės tikslo ar įprastų lankomų vietų aplinkoje.
RAUDONAS (oro pavojus). Viešojo transporto paslaugos stabdomos. Autobusai ir troleibusai sustoja artimiausioje stotelėje, o keleiviai, vadovaudamiesi vairuotojo nurodymais, turi saugiai palikti transporto priemonę ir vykti į artimiausią priedangą arba kitą saugią zoną (pvz. požeminę perėją, tunelį). Prioritetas – kuo greičiau užtikrinti savo saugumą ir sumažinti riziką, vengiant judėjimo po miestą.
GELTONAS po RAUDONO. Paskelbus šį signalą, rekomenduojama likti saugiose vietose ar priedangose, kol bus paskelbtas kitas pranešimas.
BALTAS (oro pavojaus nėra). Gavus šį pranešimą, galima palikti priedangas ir kitas saugias vietas. Viešasis transportas pradeda kursuoti kaip įprasta.
Priedangų žemėlapis – JUDU ir KOVAS programėlėse
Artimiausias priedangas pagal savo buvimo vietą galima rasti JUDU ir KOVAS mobiliosiose programėlėse.
Kaip rasti priedangas KOVAS programėlėje?
Programėlės KOVAS žemėlapiuose reikia pasirinkti „Priedangos“ ir rasti artimiausią Jei neaišku, kaip greičiausiai ją pasiekti, galima pasirinkti navigacijos funkciją, kuri suplanuoja optimaliausią maršrutą.
Iš anksto atsisiuntus priedangų žemėlapį, juo programėlėje galima naudotis ir neturint interneto ryšio.
Programėlė taip pat perspėja gyventojus apie kilusį pavojų, čia rasite ir daugiau rekomendacijų, kaip elgtis kilus oro pavojui.
Kaip rasti priedangas JUDU programėlėje?
JUDU programėlėje taip pat galima greitai rasti artimiausias priedangas. Viršutiniame kairiajame kampe paspaudus mėlyną kvadratinį mygtuką ir įrankių juostoje pasirinkus „Priedangos“, atsidarys priedangų žemėlapis. Pasirinkus artimiausią priedangą ir paspaudus „Planuoti maršrutą“, bus pateiktas pėsčiųjų maršrutas iki jos.
Priedanga – tai vieta, skirta trumpalaikei apsaugai kilus oro pavojui. Visos priedangos Lietuvoje pažymėtos specialiu ženklu – geltonu kvadratu su užrašu „PRIEDANGA“.
Priedangomis taip pat gali būti požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, garažai, rūsiai ar tuneliai. Rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kur yra artimiausios priedangos prie namų, darbo, mokyklos ar kitose dažnai lankomose vietose.
Daugiau informacijos apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms, priedangų tinklą, perspėjimo pranešimus ir saugaus elgesio rekomendacijas galima rasti nacionalinėje pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt ir Vilniaus miesto savivaldybės mobiliojoje programėlėje KOVAS.