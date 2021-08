Kiemuose palikti seni automobiliai: perspėja – už tai galite gauti baudą

Be priežiūros bendro naudojimo vietose palikti nenaudojami automobiliai trukdo eismo dalyviams ir gyventojams, o iš jų bėgantys įvairūs pavojingi tepalai ir skysčiai teršia aplinką. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija vien per antrąjį šių metų ketvirtį gavo 700 gyventojų pranešimus apie apleistus automobilius bendro naudojimo vietose ir tai yra didžiausias per ketvirtį gautas pranešimų skaičius, rašoma pranešime spaudai.