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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kęstutis Mažeika siūlys dar griežtesnius ribojimus: „Kad neliktų apėjimo sistemų“

2026-10-02 07:22 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 07:22
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Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę.

Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio)

Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę.

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Kęstutis Mažeika siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25 proc. iki 5-10 proc. ar net iki vieno procento.

Be to, siekiama, kad tūkstančius hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus, viršijančius 500 hektarų ribą.

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„Reikia taisyti šitą elementą, eliminuoti, kad neliktų apėjimo sistemų, schemų dėl tų 500 hektarų ir esminis dalykas yra tai, kad iki pirmo akcininko, iki vienos akcijos, kaip dabar yra 25 proc. susietumas, – 5 proc. yra siūlymas ar 10 proc., bet, manome, kad tai yra iki vieno procento“, –  LRT radijui teigė K. Mažeika.

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Kęstutis Mažeika siūlo dar labiau griežtinti susijusių asmenų dirbamos žemės pirkimą

Dabar bendras susijusių asmenų įsigyjamos dirbamos žemės plotas negali viršyti 500 hektarų. Jeigu tas pats asmuo turi daugiau kaip 25 proc. akcijų keliose skirtingose įmonėse, visos šios įmonės yra laikomos susijusiomis, jų plotai sumuojami kartu. Todėl žemė paskirstoma per kelias įmones ir taip apeinamas 500 ha ribojimas.

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K. Mažeika teigė, kad artimiausiu metu bus pateiktos pataisos, sugriežtinančios žemės pirkimus ir konsolidaciją.

„Iki perleidimo (akcijų – BNS) proceso jiems būtų apribojimas dasipirkinėti žemės, plėsti tą koncentraciją. Jau vieną tikslą pasiektume, o per eilę metų, jeigu bus politinė valia, tokiu perdavimo atveju jie turėtų tą žemę parduoti rinkos kaina ir tiesiog turėti tas, kuris paveldi ar perka, ne daugiau 500 ha, ką ir nustato įstatymas“, – aiškino K. Mažeika.

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Stambiems ūkiams ir toliau plečiantis K. Mažeika teigė tam nepritariantis: „Manau, kad labai bloga tendencija.“

„Ne tai kad stambieji stambėja mažųjų sąskaita, kad kažkaip pritraukia jų žemes, konsoliduoja, bet dabar turime atvejį, kai jau stambieji tarpusavyje jungiasi į dar didesnius koncernus, tai čia turbūt yra didžiausia grėsmė“, – tvirtino K. Mažeika.

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Ministras paminėjo „Litagros“, valdančios 13 tūkst. ha, pardavimo atvejį: „Šiandien kalba apie tai, kad nuperka estai, galbūt rytoj – kažkokia Panamoje įsikūrusi įmonė, o galiausiai už tos įmonės stovi gal net šalies agresorės investuotojas.“

BNS rašė, kad Estijos investicijų bendrovė „Infortar“ ketina įsigyti Lietuvos žemės ūkio verslo grupę „Litagra“.

K. Mažeikos teigimu, dabar Lietuvoje veikia apie 130 tūkst. mažų ir stambių žemės ūkio produkcijos auginimo, perdirbimo ūkių.

indeliai.lt

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