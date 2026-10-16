Kelių finansavimas 2027 m. – 66 mln. eurų mažesnis nei šiemet

2026 metais keliams Lietuvoje skirta 815,5 mln. eurų.
Kelių priežiūros ir plėtros programa (KPPP) turėtų sudaryti 436 mln. eurų 2027 m. finansavimo, Valstybiniame kelių fonde numatoma 240,7 mln. eurų, o Europos Sąjungos (ES) finansinė parama sieks 72,6 mln. eurų.
Anot ministerijos, nacionalinis finansavimas keliams didėja 7,6 proc. – 47,1 mln. eurų, tačiau bendros lėšos mažėja dėl besibaigiančios ES perspektyvos.
„Nacionalinis finansavimas keliams didėja, bet, kadangi susiduriame su besibaigiančiu europiniu finansavimu, mažėja ES lėšos iki tol, kol gausime naujas. Šiemet ES finansavimas sudarė 200 mln. eurų“, – nuotoliniame Vyriausybės posėdyje penktadienį kalbėjo T. Valys.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas anksčiau buvo sakęs, kad bendras finansavimas kelių infrastruktūrai iš įvairių šaltinių 2027-aisiais viršys 1 mlrd. eurų.